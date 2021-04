Kultur Disney+ Dette er nyhetene hos Netflix, HBO og Disney i april Vi har sjekket premieredatoene hos nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper. Publisert: 01. april 2021, 19:00 Line Pevik

I den kommende, fjerde sesongen inntar June rollen som en sterk opprørsleder for å slå tilbake mot Gilead. FOTO: Sophie Giraud

1. april:

Prank Encounters, sesong 2 - Netflix: Skrekk og gru møter morsomme avsløringer i denne serien med skjult kamera der vanlige mennesker blir stjerner i sin egen skrekkfilm.

Worn Stories, sesong 1 - Netflix: I denne morsomme, hjertevarme og rørende dokumentarserien avslører vanlige mennesker de fascinerende og sprø historiene bak plagg som betyr mest for dem.

2. april:

Manifest, sesong 3 - HBO: Et rutefly er på vei over havet når det plutselig forsvinner, uforklarlig og sporløst. Flyet er forventet havarert, før det plutselig dukker opp igjen flere år senere. For passasjerene om bord er det som om ingen tid har gått, men for de etterlatte familiene har mange år passert.

9-1-1, sesong 4 - Disney+: Serien følger livene til politiansatte, ambulansesjåfører og brannfolk under høyt press, som blir kastet ut i de mest skremmende og sjokkerende situasjonene.

My Name Is Earl, sesong 1-4 - Disney+: Situasjonskomedien som gikk på NBC fra 2005 til 2009, dukker nå opp hos Disney.

Nazistenes byggverk, sesong 5-6 - Disney+: I jakten på verdensmakt bygget nazistene mektige installasjoner og utviklet kraftfull militærteknologi. I serien ser de nærmere på ingeniørene som designet dem og hvordan konstruksjonene utløste en teknologisk revolusjon som forandret krigføringen for alltid.

Science of Stupid, sesong 7-8 - Disney+: Her kombineres vitenskapelige forklaringer med noen av de sprøeste og dummeste klippene som noen gang er fanget på film.

The Simpsons, sesong 31 - Disney+: Denne trenger nok ikke store beskrivelsen, som den lengstlevende manusbaserte serien i tv-historien.

Violetta, sesong 3 - Disney+: Violetta er en supertalentfull tenåring som har arvet en utrolig sangstemme fra moren sin, en berømt musiker og sanger som døde i en ulykke da Violetta var liten. Etter mange år borte, vender Violetta tilbake til storbyen Buenos Aires, der hun oppdager en helt ny verden full av opplevelser som vil hjelpe henne å finne sin skjebne og oppdage familiehistorien.

Katastrofevitne, sesong 1 - Disney+: Øyenvitneskildringer fra katastrofer over hele verden. En gruveulykke i Chile, skogbrann i Portugal, jordskred i California, voldsomme tornadoer i USA, et skipsforlis og et jordskjelv forårsaker store ødeleggelser i Napoli.

4. april:

Knutby: I blind tro - HBO: En iskald januarnatt i 2004 lyder det flere skudd i det øde, svenske tettstedet Knutby. Når en ung kvinne blir funnet drept, og hennes nabo overlever med skuddskader, skaper saken internasjonale overskrifter. I søken etter rettferdighet har gravejournalister fått i tale mennesker som aldri før har snakket åpent om sine erfaringer, og de har fått tilgang til saksmateriale som ikke har vært offentliggjort tidligere. Serien består av 6 episoder på 50 minutter.

7. april:

The Wedding Coach, sesong 1 - Netflix: Den kjente komikeren og erfarne bruden Jamie Lee deler sine respektløse, men likevel praktiske, tips og triks for bryllupsplanlegging med fortvilte turtelduer.

Snabba Cash, sesong 1 - Netflix: Livene til en ambisiøs forretningskvinne, et sjarmerende gjengmedlem og en vanskeligstilt tenåring kolliderer i en desperat og nådeløs jakt på rikdom.

This Is a Robbery: The World's Biggest Art Heist, sesong 1 - Netflix: I 1990 lurte to tyver utkledd som politimenn seg inn på et museum i Boston og stjal kunst verdt en formue. Nå kan du fordype deg i denne dristige og beryktede forbrytelsen.

8. april:

Exterminate all the Brutes - HBO: Dette er hybrid-dokumentar i fire deler. Serien utfordrer grensene til tradisjonell dokumentarfilmskaping og byr på en omfattende utforskning av den europeiske kolonialismen og folkemord, fra Amerika til Afrika, og dens vedvarende konsekvenser for dagens samfunn.

9. april:

9-1-1: Lone Star, sesong 2 - Disney+: For nesten 20 år siden var Owen Strand den eneste overlevende fra en brannstasjon på Manhatten etter 11. september. Etter at en lignende tragedie rammer en annen brannstasjon drar Owen, sammen med sin trøblete sønn, T.K., dit for å hjelpe dem med å starte på nytt.

1. verdenskrig i nytt lys, sesong 1 - Disney+: Var det å ofre en hel generasjon verden over en nødvendig tragedie eller kunne det ha vært unngått? Var spirene til 2. verdenskrig å finne i ødeleggelsene etter 1. verdenskrig og Versailles-traktaten? Serien ser på disse spørsmålene med en global og omfattende, men samtidig personlig og nær tilnærming.

Quantico, sesong 1-3 - Disney+: Til FBI Quantico Base kommer de beste, smarteste og mest testede rekruttene. Det føles derfor ubehagelig at en av dem mistenkes for å stå bak det største angrepet i New York siden 9/11.

Solar Opposites, sesong 2 - Disney+: Solar Opposites handler om fire romvesener som rømmer fra sin eksploderende hjemplanet, for så å krasjlande i et innflyttingsklart hjem i forstads-USA. I sesong to blir Solar Opposites større, morsommere og enda mer motsettende enn tidligere.

Sara vs. Mørkets Krefter, sesong 1 - Disney+: Vi møter Star Butterfly, som etter mange slag mot farlige monster kommer til jorden for å leve hos en familie.

Ekstrem Overlevelse: 2. verdenskrig, sesong 1 - Disney+: Hazen Audel reiser over hele verden for å gjenskape noen av tidenes mest utrolige overlevelseshistorier fra villmarken under 2. verdenskrig.

12. april:

The Nevers, første del av første sesong - HBO: I 1896 blir London rystet av en overnaturlig hendelse som gir utvalgte mennesker, hovedsakelig kvinner, unormale evner. Noen evner er uskyldige, andre langt mer urovekkende, men alle som tilhører denne nye «underklassen» står uansett i alvorlig fare. Første del av første sesong består av seks episoder på 60 minutter.

Fear the Walking Dead, sesong 6b - HBO: Fear the Walking Dead foregår i samme univers som The Walking Dead. Andre del av den sjette sesongen vil først og fremst fokusere på Morgans forsøk på å redde de overlevende medlemmene av hans gruppe. Sesongen består av ni episoder på 60 minutter.

13. april:

My Love: Six Stories of True Love, sesong 1 - Netflix: Seks par fra forskjellige verdenshjørner forteller om sine tiår med kjærlighet gjennom ømme portretter filmet gjennom et helt år.

14. april:

Dad Stop Embarrassing Me!, sesong 1 - Netflix: Han er en alenefar og eier av et kosmetikkmerke. Når hans viljesterke tenåringsdatter flytter inn, må han finne ut av pappalivet på sparket.

16. april:

Birdgirl, sesong 1 - HBO: I Harvey Birdman spin-off'en Birdgirl følger vi Judy Ken Sebben, en kvinne i 30-årene som har arvet farens selskap. Dette hadde vært flott, hadde det ikke vært for at selskapet produserer de mest sosialt uansvarlige produktene i dette århundret, gjerne ved å hugge ned skoger eller profittere på barnesykehus.

Metalocalypse, sesong 4 - HBO: Fans av death metal-bandet Dethklok tar bandets tekster svært alvorlig og gjør alt Dethklok synger om. Myndighetene frykter derfor at bandet får for stor innflytelse og setter i gang med å ødelegge Dethklok med en rekke lyssky metoder. Vil vårt elskede, fiktive death metal-band overvinne disse dødelige utfordringene?

American Horror Story, sesong 1-9 - Disney+:Alle de ni sesongene av den anerkjente FX-antologiserien American Horror Story blir nå tilgjengelige på Star på Disney+.

Big Shot, sesong 1 - Disney+: Etter å ha blitt kastet ut av NCAA, får en hissig herre-basketballtrener en ny sjanse til å bevise hva han er god for når han blir tilbudt en trenerjobb på en eliteskole for jenter.

Europas blodigste historier, sesong 1 - Disney+: For den som er opptatt av vår blodige, konfliktfylte forhistorie, er dette serien å følge med på.

Hemmeligheter på havets bunn, sesong 3 - Disney+: Dette er en storslått serie som tar undervannseventyr og vitenskap til et helt nytt nivå.

Fantastic Four, sesong 1 - Disney+: TV-serie om superheltene fra Marvel-universet.

Lie to Me, sesong 1-3 - Disney+: Cal Lightman og hans team hjelper rettsvesenet med å finne sannheten ved å tolke menneskers kroppsspråk. Inspirert av en virkelig adferdsforsker og med Tim Roth i hovedrollen.

National Geographic: Earth Moods, sesong 1 - Disney+: Earth Moods tar seerne med på den ultimate utflukten ved å transportere dem til en rekke fargerike og beroligende hjørner av verden. Seerne får reise til blå isbreer, tørre ørkener, frodige regnskoger og pulserende metropoler for å unnslippe hverdagens kaos.

The Resident, sesong 4 - Disney+: I den fjerde sesongen av The Resident settes søkelyset på det daglige heroiske arbeidet som gjøres i helsevesenet. I denne sesongen vil korona slippe taket, og serien vil etter hvert rette blikket fremover mot solfylte dager.

18. april:

Velkommen til Utmark, sesong 1, HBO: HBO Europes nye, norske originalserie har premiere! Alle kjenner alle i dette øde samfunnet i ytterkanten av sivilisasjonen. Når en optimistisk skolelærer ankommer bygda i håp om en bekymringsfri tilværelse i naturskjønne omgivelser, innser hun snart at den eneste som oppfører seg sånn noenlunde fornuftig er en 12 år gammel jente. i hovedrollene ser vi Tobias Santelmann, Marie Blokhus, Alma Günther og Stig Henrik Hoff, med blant andre Frank Kjosås, Gard Eidsvold, Nader Khademi og Henriette Steenstrup i øvrige roller.

19. april:

Mare of Easttown, sesong 1 - HBO: Kate Winslet spiller Mare Sheehan, en detektiv fra en liten by i Pennsylvania som etterforsker et lokalt drap samtidig som livet hennes kollapser rundt henne. Mare of Easttown tar for seg den mørke siden av et sammenknyttet lokalsamfunn og er en autentisk undersøkelse av hvordan familie og fortidens tragedier kan sette preg på nåtiden. Sesongen består av 7 episoder på 60 minutter.

The Handmaid's Tale, sesong 4 - HBO: I den kommende, fjerde sesongen inntar June rollen som en sterk opprørsleder for å slå tilbake mot Gilead, men risikoen er stor og medfører uventede og farlige, nye utfordringer. Junes kamp for rettferdighet og hevn truer med å fortære henne og ødelegge hennes viktigste forhold.

22. april:

Life in Colour with David Attenborough, sesong 1 - Netflix: Ved hjelp av unik teknologi utforsker denne dokumentarserien naturen fra et friskt perspektiv. Her ser Attenborough nærmere på hvordan dyrene bruker fargene sine for å leve og overleve i naturen!

Hvalenes hemmeligheter, sesong 1 - Disney+: Serien tar seerne med ned til episenteret av hvalkulturen for å se de ekstraordinære kommunikasjonsevnene og intrikate sosiale strukturene for fem forskjellige hvalarter.

23. april:

Shadow and Bone, sesong 1 - Netflix: Mørke krefter konspirerer mot en ung soldat når hun oppdager en magisk kraft som kan forene verden.

Dyrenes Fight Club, sesong 1-6 - Disney+: Gjennom seks sesonger kan du følge dyrenes voldsomme oppgjør.

Bob's Burgers, sesong 1-11 - Disney+: Bob's Burgers er en amerikansk animert komiserie som har gått på Fox siden 2011. Serien omhandler middelaldrende Bob som driver en hamburgerrestaurant.

Firefly, sesong 1 - Disney+: En amerikansk science fiction-serie som handler om eventyrene til de ni medlemmene av mannskapet på romskipet «Serenity» 500 år inn i fremtiden.

Iron Man, sesong 1 - Disney+: Serie basert på Marvel sin superhelt Iron Man.

M*A*S*H , sesong 1-11 - Disney+: M*A*S*H (en forkortelse for Mobile Army Surgical Hospital) er en amerikansk dramakomiserie som gikk på CBS fra 1972 til 1983. Serien handler om noen kirurger på et amerikansk feltsykehus under Koreakrigen på 1950-tallet.

24. april:

A Black Lady Sketch Show, sesong 2 - HBO: Den Emmy-nominerte komiserien A Black Lady Sketch Show er tilbake med sin andre sesong. Den historiedrevne sketch-komedien følger svarte kvinner som opplever relaterbare, humoristiske hendelser i en magisk virkelighet der tradisjonelle forventninger blir snudd på hodet.

29. april:

Yasuke, sesong 1 - Netflix: Han kom fra Afrika og kjempet side om side med en mektig føydalherre i Japan på det brutale 1500-tallet. De kalte han Black Samurai, og han ble en legende.

30. april:

Fosse/Verdon, sesong 1 - Disney+: En amerikansk biografisk miniserie som forteller historien om parets urolige personlige og profesjonelle forhold, og er basert på biografien Fosse av Sam Wasson.

Private Practice, sesong 1-6 - Disney+: En amerikansk dramaserie fra sykehusmiljø som gikk på ABC fra 2007 til 2013.

