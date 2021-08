Kultur Gaming Snart får Stavanger et nytt e-sport-tilbud Når gamingstanden i Sørmarka Arena legges ned, ønsker Haven esport å starte opp et annet sted i byen. Tirsdag fikk til og med en statsråd teste gamingferdighetene. Publisert: 03. august 2021, 17:49 Tonje Thorstad Kildal

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, får Fortnite-instruksjoner av Linnea Magrethe Hallerud Eggebø i Sørmarka Arena tirsdag. Bak står Henriette Urtegård Austbø og Uzeir Alakozai. FOTO: Jon Ingemundsen

Gjennom sommeren har Haven esport hatt et gamingtilbud for deltakerne på Barnas sommer. Det har bare vært en smakebit på tilbudet som skal åpne til høsten.

– Vi skal bygge opp et e-sportssenter hvor vi skal ha fasiliteter hvor folk kan komme og drive med e-sport, sier daglig leder i Haven, Ruben Eggebø.

– Vanvittig interesse

De har nå hatt en stand på Sørmarka Arena gjennom hele sommeren. Der stiller de med både PC-er, spillkonsoller og VR-sett slik at folk får teste ut tilbudet.

– Vi har fått god støtte fra kommunen til utstyr, og med tilskuddet har vi også kunne hatt dette tilbudet gratis i sommer.

Med standen har Eggebø og resten av gjengen i Haven fått testet ut hvor stor interessen for et e-sport-tilbud i kommunen er.

– Det har vært en helt vanvittig interesse. Noen dager har det vært 200 på venteliste, og alle dagene har vært fullbooket minst en dag i forveien.

Nyttig å se hvordan det funker

Tirsdag fikk Haven og standen på Sørmarka Arena besøk fra både forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, og stortingsrepresentant fra Rogaland Høyre, Margret Hagerup.

– For min del må jeg innrømme at dette er noe jeg vet veldig lite om, men vi vet jo at dette er noe mange driver med. Derfor er det veldig nyttig å få lov til å komme hit å få se hvordan det faktisk fungerer sier, Asheim.

Under besøket fikk de både se på deltakerne og lære mer om hva de gjør, i tillegg til å selv få teste ut Fortnite, med god hjelp fra noen av deltakerne.

– Det var veldig gøy å få prøve, og den iveren etter å vise oss hva de faktisk holder på med er noe jeg som forelder kommer til å ta med meg hjem og ta initiativ til å se mer hva barna mine holder på med også når de gamer, sier Hagerup.

Uzeir Alakozai og Henriette Urtegård Austbø (i hvitt) prøver å veilede Høyre-politiker Margaret Hagerup så godt de kan. FOTO: Jon Ingemundsen

Møtt med fordommer

Eggebø tror at gaming og e-sport både er undervurdert og blir møtt med fordommer. Dette til tross for at 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene i alderen 9-18 år gamer, ifølge Medietilsynet.

I et intervju med VG i forbindelse med 22. juli, kom statsminister Erna Solberg med en kommentar som fikk flere reaksjoner. Til VG sa statsministeren at det ikke er gjort nok for å slå ned det voksende ekstreme miljøet, og trakk inn gamere i samme setning.

– Vi har gjort mye, men jeg leter gjerne etter enda bedre virkemidler, særlig for å nå de som sitter på gutterommet, driver med gaming og kommer inn i ekstreme miljøer. Vi må finne de gode indikatorene på hvordan vi hjelper dem, sa Solberg til VG.

Det mente gamingpodkasten Nederlandslaget var et bevis på at vi har en vei å gå med å anerkjenne spillemediet som et kulturuttrykk.

– Jeg tror jo den kommentaren ble litt misforstått, men det er jo klart det er bakdeler med alt, også med e-sport og gaming, sier Hagerup.

– Nå var det jo en som sto frem etter Solbergs kommentar og sa at han faktisk hadde blitt radikalisert gjennom gaming. Men det kan jo skje hvor som helst, så jeg tror ikke gaming skiller seg ut, legger Asheim til.

Hagerup legger til at e-sport har veldig mange fine verdier, men at det også er viktig å være bevisst på at det er noen ulemper der også.

– E-sporten er noe vi vil løfte frem, og vi ønsker flere fysiske møtesteder slik at flere kan komme seg ut av gutterommet, sier hun.

– E-sporten er noe vi vil løfte frem, sier Asheim, som tirsdag prøvde seg på Fortnite. Bak fra venstre følger Steffen Steinsvik, Uzeir Alakozai, og Mathias Buvang-Lynghaug med. FOTO: Jon Ingemundsen

Endret syn

Hagerup innrømmer at hun selv har hatt fordommer mot gaming, men at hun nå ser at det er noe positivt. Hun ser nå på det som en fritidsaktivitet på lik linje med alt annet.

– Jeg var fordomsfull selv før jeg gikk hjem og så på barna mine spille, og da fikk se gleden i at mor faktisk fulgte med på det de gjorde på samme måte som man har gjort på fotballbanen i alle år, sier hun.

Både Hagerup og Asheim ser at det kan være en stor verdi i å drive med gaming og e-sport.

– Når vi tenker på hvordan fremtiden kommer til å være med mer teknologi, har jo de som driver med dette en kjempefordel med kompetansen de får, sier Asheim.

– E-sport er en stor sport ute i verden, og det er noe vi bør satse mer på i Norge også. Dette kan være en karrierevei for mange.

Åpner lokaler

I løpet av høsten skal Haven åpne sin første faste lokasjon. Eggebø kan ikke si nøyaktig hvor det blir, men sier at det vil være sentrumsnært og lett tilgjengelig.

– Det er en vanvittig stor interesse for det, og veldig mange driver med dette, derfor har vi lurt på hvorfor vi ikke ser mer av det i både skolen og i fritidsaktiviteter.

Da kom ideen med å starte et e-sportssenter.

– Vi vil gjøre det lettere for blant annet organisasjoner å åpne e-sportstilbud, med at vi kan bidra med utstyr, lokaler og kompetanse.

De vil også åpne opp for kjøp av medlemskap, slik at man kan få tilgang til lokalene på fritiden.

– Så fort vi har kommet med lokasjon begynner vi å etablere oss, så satser vi på åpning i løpet av høsten.

