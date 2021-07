Kultur Trender Lege advarer ungdommer mot å putte hvitløk i nesa En Tiktok-trend har fått unge folk til å putte hvitløk i nesa for å få slim rennende ut. Lege Ketil Skjøstad ber dem være forsiktig. Publisert: 16. juli 2021, 16:30 NTB

Øre-nese-halsspesialist advarer mot trenden, som kan skade slimhinnene i nesa. FOTO: Shutterstock

Skjøstad, som har lang erfaring som øre-nese-halsspesialist, advarer mot at trenden kan skade slimhinnen. Men trenden kan føre til større konsekvenser, skriver NRK.

– Her snakker vi om ungdommer og voksne, men det kan fortsatt være en risiko for at den kommer i luftrøret, og da kan situasjonen bli veldig kritisk, sier legen.

Trondheimslegen er derimot ikke helt imot bruken, som han synes det bør forskes mer på.

– Hvis ungdommene opplever at det åpner opp i nesen, kan det jo ha en effekt. Det skulle ha blitt gjort studier på det, og kanskje gitt et tips videre til de store nesespray-produsentene, sier han.

