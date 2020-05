Kultur TV-serier Ruby Rose takker av som Batwoman Etter bare én sesong i tittelrollen som Batwoman, dropper Ruby Rose rollen. Publisert: 20. mai 2020, 13:09 NTB

Warner Bros har annonsert at serien ikke legges ned selv om Ruby Rose forlater den. FOTO: HBO Nordic

Ruby Rose er den første som har spilt en åpent lesbisk superhelt-hovedrolle fra DC Comics-universet. Rose kommer opprinnelig fra Australia og har tidligere figurert i «Orange Is the New Black» og «The Meg».

Nå er det klart at serieskaperne må se seg om etter en ny Batwoman for fremtidige sesonger. For Warner Bros har annonsert at serien ikke legges ned selv om Rose forlater den.

Rose selv sier i en uttalelse: «Jeg har tatt den veldig vanskelige beslutningen å ikke returnere til «Batwoman» neste sesong. Dette var ikke en beslutning som var lett å ta, da jeg har stor respekt for castet, crewet og alle som er involvert i serien – både i Vancouver og i Los Angeles».

Rose sier hun er svært takknemlig overfor produsentene Greg Berlanti, Sarah Schechter og Caroline Dries.

Bak serien står Warner Bros Television, the CW og Berlanti Productions. Herfra heter det:

«Studioet og fjernsynsstasjonen er fast bestemt på å gi «Batwoman» en fremtid, og sammen med seriens talentfulle og kreative team ser vi fram til å dele nyheter om seriens retning, inkludert castingen av en ny hovedrolle fra LGBTQ-samfunnet».

