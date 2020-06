Kultur George Floyd TV-serier og filmer fjernes: «Tidene har forandret seg» Av respekt for George Floyd og hans familie, fjernes nå serier og filmer fra tv-program og strømmetjenester. Publisert: 10. juni 2020, 08:49 NTB

«Tatt av vinden» er fjernet fra HBO sine tjenester i USA, men vil bli tilgjengelig igjen med en forklaring på den historiske konteksten og en fordømmelse av filmens rasistiske framstillinger. FOTO: TT NYHETSBYRÅN

Paramount fjerner «Cops»

Realityserien «Cops», som viser amerikanske politibetjenter i arbeid, har blitt kansellert av Paramount Network samtidig som USA demonstrerer mot rasisme og politivold.

Melding kommer dager etter at Variety meldte at serien er fjernet fra programoversikten på grunn av demonstrasjonene etter George Floyds død, skriver NBC News.

– Cops er ikke på Paramount Network og vi har ingen plan om at serien skal vende tilbake, heter det i en uttalelse fra Paramount Network.

Den dokumentariske realityserien ble første gang vist på Fox i 1989, og kanalen har vist 25 sesonger av den. «Cops» har de senere årene blitt kritisert for sin framstilling politiet og bruken av tvilsomme metoder.

Samtidig som Paramount Network trekker «Cops» fra sendeskjemaet, fjerner A & E en lignende serie, «Live PD», på grunn av «respekt for George Floyds familie og andre som har mistet livet».

«Live PD»-cast (f.v): Nick Carmack, Sean Larkin, Dan Abrams og Tom Morris Jr. FOTO: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

BBC-seriene «Little Britain» og «Come Fly With Me» droppes

Den populære TV-serien «Little Britain» ble fredag fjernet fra strømmetjenesten til BBC og fra Netflix og Britbox etter nye innvendinger mot programmets karakterer.

Også Matt Lucas' og David Walliams' komiserie «Come Fly With Me» ble fjernet. Både BBC og Britbox viser i avgjørelsen til at «tidene har forandret seg» siden programmet første gang ble vist, skriver BBC.

I TV-seriene spiller Pucas og Walliams flere karakterer med ulik etniske bakgrunn og med ulike seksuell legning.

Matt Lucas' og David Walliams' komiserie «Come Fly With Me» og «Little Britain» er fjernet fra BBC, Britbox og Netflix. FOTO: TOBY MELVILLE / X90004

– Det er mange historiske program tilgjengelige på BBC Iplayer som vi jevnlig vurderer, heter det i en uttalelse fra BBC.

Netflix har ikke kommentert fjerningen, men sier at ryktene om at de var i forhandlinger med Lucas og Walliams om å lage en ny serie ikke stemmer.

«Little Britain» har lenge vært kontroversiell, skriver The Guardian. Spesielt har «I'm a Lady»-sketsjene, der duoen ikler seg kvinneklær, men ellers framstår som menn, og karakteren Desiree DeVere, en svart kvinne spilt av Walliams, vært omstridte.

Fjerningen av serien har også satt sinnene i kok hos flere fans, som mener folk bør kunne velge selv hva de vil se.

HBO fjerner «Tatt av vinden» i USA - midlertidig

Strømmetjenesten HBO Max fjerner filmklassikeren «Tatt av vinden» fra 1939 fra sitt bibliotek i kjølvannet av demonstrasjonene og protestene etter George Floyds død.

Fjerningen skjer etter at skuespiller John Ridley i en kronikk i Los Angeles Times tok til orde for at filmen burde fjernes fordi den underbygger rase-stereotypier og livet i sørstatene i USA før borgerkrigen.

Vivien Leigh og Clark Gable i «Tatt av vinden», som nå fjernes fra strømmetjenesten HBO Max i USA. FOTO: Nordfoto

Mye av handlingen i den fire timer lange filmen utspiller seg på en plantasje og i Atlanta under og etter den amerikanske borgerkrigen, og «Tatt av vinden» har lenge blitt kritisert for å romantisere slaveri, skriver The Wall Street Journal.

En talsperson fra HBO Max sier «Tatt av vinden» vil bli tilgjengelig igjen, men med en forklaring på den historiske konteksten og en fordømmelse av filmens rasistiske framstillinger, skriver Variety.

