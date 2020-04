Kultur Paradise Hotel Paradise-Emil fra Sandnes: – Ingen intensjon om å være med, men jeg var for svak til å si nei Egentlig er det ganske så tilfeldig at 20-åringen fra Bogafjell sjekket inn på Paradise Hotel. Publisert: 19. april 2020, 19:00 Tone Pedersen

– Det er jo litt småubehagelig å se seg selv på tv, men jeg vil si at jeg stort sett er blitt framstilt slik jeg er i virkeligheten, sier Emil Wille Gramstad. FOTO: TV3/Roy Darvik

– Det er nå det begynner å bli spennende, sier Emil Wille Gramstad til Byas.

Halvveis i sesong 12 begynner nemlig taktikkeriet og spillet å dra seg til. Og midt oppi det hele finner vi 20-åringen fra Sandnes.

Selv beskriver Emil oppholdet som «en sinnsyk ferie med tvister og taktisk spill». Faktisk synes han spillet har vært det beste med hele PH:

– Det var én av oss som skulle vinne basert på hvordan du fikk de ulike relasjonene med folk. Det var dritkult!

Men at Gramstad skulle være blant deltakerne som kjemper om å vinne pengepremien på 500.000 kroner, er ganske tilfeldig.

Typisk Paradise-deltaker?

Satt på spissen: Det er takket være en brukket tå. Det var nemlig den som førte til at Emil fikk sykepermisjon fra militæret og øye på deltaker-etterlysningen.

– Jeg hang med en bestekompis, så dukket det opp en annonse for Paradise. Vi klikket oss inn av ren nysgjerrighet på hvordan prosessen var, forteller Gramstad.

Emil Wille Gramstad synes spillet har vært noe av det beste med hele oppholdet på Paradise Hotel. FOTO: NENT/Viaplay Altså, jeg har ikke lyst til å se at jeg er en typisk Paradise-deltaker, men jeg er jo sikkert det på noen måter. Jeg er glad i å feste, tar mye plass, snakker mye og lager rølp og liv.

– Vi brukte meg som eksempel, og plutselig ble jeg kalt inn på intervju. Jeg ble veldig overrasket. Jeg hadde jo ingen intensjoner om å være med, men var innstilt på å gå på skole som vanlig, men jeg var for svak til å si nei da jeg fikk tilbudet, ler Emil.

– Hvorfor tror du at du ble valgt ut?

– Tipper at det er fordi jeg er en genuin person. Jeg later ikke som om jeg er en annen. Og så er jo en slags karakter, da.

– Er du en typisk Paradise-deltaker?

Kjenner seg selv igjen

Men hvis Paradise-deltakelsen overrasket Emil selv, var det nok en sjokknyhet for foreldrene.

– Først var jo far og mor mi veldig imot at jeg skulle være med, men etter noen samtaler så ordnet det seg, sier Gramstad, som forteller at både han - og foreldrene - kjenner igjen den Emil som er på skjermen.

– Det er jo litt småubehagelig å se seg selv på tv, men jeg vil si at jeg stort sett er blitt framstilt slik jeg er i virkeligheten. Det er kanskje litt mye fokus på én side av meg, jeg spilte mye fra start, men taktikk-snakket i begynnelsen har de ikke tatt med.

– Å delta på Paradise Hotel, er det noe du ville anbefalt andre?

– Jeg kan absolutt anbefale andre å være med, men det er nok ikke for alle. Det kan komme mye kommentarer, kritikk og hat. Så du må være innstilt på det og vite at du kan håndtere det, samtidig som du kan være deg selv og ikke miste deg helt.

Tilbakemeldingene på utsiden har så langt kun vært positive:

– Faktisk har jeg ikke fått noen ting negativt, i hvert fall ikke direkte til meg. Det kan skyldes at jeg har vært opptatt av å være ærlig og at ting skal være fair.

Dette var også en del av den taktiske planen, røper Gramstad.

– Jeg ville bli forstått av mest mulig folk, både andre deltakere og seere.

Framtidsplaner

Å komme hjem til Norge samtidig som realityserien ruller på skjermene, gjør at Emil merker at det flere folk som vet hvem han er, selv om koronapandemien gjør at folk holder seg mest inne.

– Jeg får mye meldinger, flere følgere. Men jeg vil ikke si jeg er kjendis, det er jeg ikke.

Emil Wille Gramstad (liggende foran) og resten av sesong 12-deltakerne. Emils partner, Jenny, sitter i midten i grønn badedrakt. FOTO: NENT/Viaplay

– Hvilke planer har du nå, etter Paradise-deltakelsen? Har du tenkt å bruke den til noe?

– Når Paradise er ferdig, legger jeg det til side. Om folk har lyst til å følge meg på sosiale medier og youtube og se hva som skjer videre, så er det fint. Men jeg kommer fortsatt til å studere på siden.

Sandnesgauken bor nå i Bergen hvor han studerer økonomi- og forretningsjus. Og det var nettopp en deltaker fra denne byen Emil skulle få et ekstra godt øye til.

– Ja, jeg ble ganske fort betatt av Jenny. Jeg håpet jo at det ikke skulle komme inn en såpass flott jente, jeg skulle bare spille taktisk - uten følelser.

Inne på hotellet er Emil og Jenny partnere. Men hva med på utsiden?

– Vi har en veldig fin tone. Vi er ikke kjærester, men vi bor begge i Bergen, så ting ligger jo til rette, sier Gramstad lurt.

