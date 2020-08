Kultur Festival Digital Utopia: – Ikke som en vanlig streamingkonsert På fredag braker Utopia 2.0–2.0 løs! Det blir ikke noe vits å sjekke værmeldinga, for konsertene blir online - og noe utenom det vanlige, lover festivalsjefen. Publisert: 24. august 2020, 19:00 Sindre Reinholt

Publikum jubler under konserten til rapduoen Karpe i 2019. Fjorårets Utopia-festival hadde over 19.000 besøkende. FOTO: Finn E. Våga (arkiv)

Planen var at årets Utopia-festival skulle bli større enn noensinne, med ny lokasjon og plass til mer enn 20.000 gjester.

For fjerde år på rad skulle tusenvis av unge samles i Stavanger for å danse, nyte musikk, drikke pils og kanskje kline litt.

Slik blir det ikke, men festivalsjef Espen Yung Svendsen garanterer at nettfestivalen blir noe utenom det vanlige.

– Det har vært noen lange og tunge måneder for oss som driver festivaler. Men vi har omstilt oss på en god måte, for å gi musikk til folket. Streaming av konserter har vært hipt under korona. Men dette blir noe annet, det blir helt konge og folk kommer til å bli tatt på senga, forteller han entusiastisk.

Festivalsjef Espen Yung Svendsen gleder seg til å vise skreddersydde konserter fra Sigrid, Isah, Matoma med mer - når Utopia 2.0–2.0 går av stabelen førstkommende fredag klokka 21! FOTO: Hanne Marie Lenth Solbø (arkiv) Folk kommer til å bli tatt på senga! Espen Yung Svendsen Festivalsjef, Utopia

Norges fremste popartister på hjemmebane

Espen har ikke lyst til å røpe så mye om det som står på agendaen, men forteller oss at de har spilt inn konserter med artistene der de holder til.

– Vi har besøkt Sigrid i Ålesund, Matoma i Trondheim og Isah har holdt en helt spesiell intimkonsert her i byen, der publikum fikk ta kontroll over deler av showet. Men jeg kan ikke si så mye mer, du må bare se det! sier han lurt.

På programmet er det også duket for appeller og andre innslag for å fremme den ensomme tiden vi nå lever i, legger han til.

– I utgangspunktet skulle blant annet Alan Walker og Blackbear vært en del av lineupen i år, får man se disse neste år i stedet?

– Det er ikke helt klart hvordan det blir i 2021, men vi håper på å samle mer enn 20.000 mennesker, om situasjonen tillater det. Og på fredag slipper vi en spennende overraskelse til de som skal delta på neste års festival.

Isah holdt en helt spesiell intimkonsert i Stavanger. Resultatet ser du på fredag! Her fra Utopia i fjor. FOTO: Finn Våga (arkiv)

Festivalen blir gratis

Den digitale festivalen durer i gang klokka 21, førstkommende fredag og varer rundt en times tid.

Har du lite penger i lommeboka etter fadderuke eller sommerferie i Norge, da har du ingenting å bekymre deg for. Konsertene streames nemlig helt gratis på Byas sine nettsider og på facebooksiden til Utopia 2.0-2.0

– Vi har fått med oss Johannes Lovund, som er en av verdens beste livefotografer for å sørge for at det blir en minnerik festival for alle som ser på sendingen, opplyser festivalsjefen.

Hæla i taket?

– Blir det en musikkfestival der man har en god dose sprit på både hendene og i glasset?

– Jeg tror man samles en liten gjeng, åpner chipsposen og drikker rolig litt etter litt - også får man se hvordan det blir. Matoma blir som en typisk Matoma-konsert, avslutter han.

