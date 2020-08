Kultur Film Slik blir filmhøsten og dette kan du glede deg til Her er de 12 norske filmene som får kinopremiere denne høsten. Publisert: 12. august 2020, 19:00 NTB

Børning 3, Knutsen og Ludvigsen og det store dyret og Den største forbrytelsen er noen av de norske filmene som kommer på kino denne høsten. FOTO: HANDOUT

Tre er dokumentarer, i spennet fra portrett av Aksel Lund Svindal, en kunsttyv og en gris.

Det er fire barne- og familiefilmer. Actionelskerne får sitt med tredje rånermoro ut. Tre dramaer tar for seg kjærlighet og familieliv – før det store krigsdramaet om de norske jødenes skjebne under krigen har premiere i romjulen.

Dianas bryllup

Pål Sverre Hagen og Marie Blokhus spiller arbeiderklasseparet Terje og Liv, som feirer bryllup i kantinen på Borregaard 29. juli 1981 – samme dag som Lady Diana får sin Charles i Londons praktkirke. FOTO: ANDREJ VASILENKO / HANDOUT

Premieredato: 11. september

Filmtype: Romantisk komedie

Regi: Charlotte Blom

Handling: En film om den store kjærligheten på godt og ondt, og en hyllest til dem som kaster seg uti den – der Liv og Terje gifter seg i kantina på fabrikken samme dag som prinsesse Dianas bryllup står i London.

På rollelisten: Marie Blokhus, Pål Sverre Hagen, Olav Waastad, Jannike Kruse, Ine Willman, Nader Khademi

LES MER: Dette er nyhetene hos HBO og Netflix i august

LES MER: På jakt etter ny serie? Disse er verdt tiden din

Kunstneren og Tyven

Premieredato: 18. september

Filmtype: Dokumentar

Regissør: Benjamin Ree

Handling: Fengslende dokumentarfilm om maleren som møter tyven som stjal kunsten hennes. Dette blir starten på et helt uvanlig vennskap. Over tre år følger regissøren kunstneren som leter etter sine stjålne malerier, samtidig som hun gjør kunsttyven om til kunst.

På rollelisten: Barbora Kysilkova og Karl-Bertil Nordland

Knutsen og Ludvigsen og det store dyret

«Knutsen & Ludvigsen og det store dyret» er klar for kinohøsten. FOTO: TORDENFILM / HANDOUT

Premieredato: 25. september

Filmtype: Animasjonsfilm for barn og familier

Regi: Rune Spaans og Gunhild Enger

Handling: Knutsen, Ludvigsen og Grevlingen trues med utkastelse fra tunnelen, og må begi seg ut på leting etter Knutsens sjørøverbestefar – rundt i hele verden. Det blir det mye trøbbel av.

På rollelisten: John Brungot og Hermann Sabado

Børning 3

Kathrine Thorborg Johansen hoppet inn i rollen som Jenny Skavlan spilte i de to foregående «Børning»-filmene – mot Anders Baasmo. FOTO: SF STUDIOS

Premieredato: 30. september

Filmtype: Actionkomedie

Regi: Hallvard Bræin

Handling: Mer bilkjøring – hele veien fra Trollstigen til Nürburgring, og det loves at den blir større, morsommere og raskere enn de to suksessforgjengerne.

På rollelisten: Anders Baasmo, Kathrine Thorborg Johansen, Alexandra Maria Lara, Sven Nordin, Otto Jespersen og Henning Baum

Dragevokteres jul

Premieredato: 30. oktober

Filmtype: Barne/familiefilm

Regi: Katarina Launing

Handling: Kalt en hjertevarm, morsom og spennende originalskrevet julefortelling om 11 år gamle Sara som er på rømmen – og møter en skadet drage som hun og nabogutten Mortimer må ta hånd om. Og det loves en spektakulær digital drage.

På rollelisten: Isha Zainab Khan, Iver Aunbu Sandemose, Kyrre Haugen Sydness, Solveig Kloppen, Anders Baasmo

Gledelig jul

Anne Marit Jacobsen er matriarken vi møter i «Gledelig jul», der en hærskare kjente fjes blir å se – inklusive «Skam»-kjenningen Tarjei Sandvik Moe. FOTO: NORDISK FILM PRODUCTION

Premieredato: 30. oktober

Filmtype: Julekomedie for de voksne

Regi: Henrik Martin Dahlsbakken

Handling: Annemor har samlet familien til felles julefeiring for første gang på ti år, men når hun avslører sin største hemmelighet skal det mer til enn pepperkaker og klementiner for å redde julekosen, heter det om manuset fra Erlend Loe – som gir Anne Marit Jacobsen hennes første hovedrolle på film.

På rollelisten: Anne Marit Jacobsen, Otto Jespersen, Nils Jørgen Kaalstad, Iben Akerlie, Ellen Dorrit Petersen, Tarjei Sandvik Moe, Alma Günther, Filip Berg, Marie Blokhus, Ingar Helge Gimle, Linn Skåber, Bjørn Eidsvåg, Hege Schøyen, Mattis Herman Nyquist

Jul på Kutoppen

Premieredato: 6. november

Filmtype: Animasjonsfilm for barn

Regi: William Ashurst

Handling: Bykalven Klara skal feire jul på Kutoppen for første gang og har store forventninger. Kalles en morsom julemusikal om tradisjoner, forventninger og familie.

På rollelisten: Henriette Faye -Schjøll, Marit Andreassen, Fridtjov Såheim, Charlotte Frogner, Mads Eldøen, Sigrid Bonde Tusvik, Jan Martin Johnsen, Thomas Seltzer

Brillebjørn feirer jul

«Brillebjørn feirer jul» er tredje film ut i den bokbaserte serien, og tar for seg et større alvor denne gangen – fordi bestefar, selveste julegeneralen, er død. Da er det fint å ha en liten bjørn. FOTO: HANDOUT

Premieredato: 20. november

Filmtype: Barnefilm

Regi: Maiken Marstrander

Handling: Johannes skal være hos bestemor i dagene før jul. Dette er den første julen uten bestefar, han var familiens julegeneral. Da Johannes ikke finner noen spor fra nissen i nisseverkstedet, blir han bekymret for at det kanskje ikke blir en ordentlig jul i år. Kan det virkelig hende at nissen ikke kommer? Dermed gjør han og Brillebjørn alt de kan for at nissen besøker dem på julaften.

På rollelisten: Thomas Hildebrand, Anne Marie Ottersen, Johannes Svalastog, Håvard Lilleheie

LES MER: Ingen julekos Tom Cruise – premieren på nye «Top Gun» utsettes igjen

LES MER: Netflix snappet opp den korona-utsatte «Svampebob»-filmen

Aksel

Premieredato: 27. november

Filmtype: Dokumentar

Regi: Filip Christensen, Even Sigstad

Handling: Dramatiske hendelser i utforløypene, opp- og nedturer i livet utenfor bakken og kampen mot en kropp som sliter med å tåle belastningene. Det loves et unikt innblikk i en eventyrlig og spektakulær idrettskarriere, i en karakterdrevet film om samhold, viljestyrke og frykt.

På rollelisten: Aksel Lund Svindal, Bjørn Svindal, Simen Lund Svindal, Kjetil Jansrud

Oslo København

Premieredato: 27. november

Filmtype: Drama

Regi: Jan Vardøen

Handling: To par er på heisatur med danskebåten. På reisen skjer det noe katastrofalt og da stiller den eldste av kvinnene den yngre, som også er hennes ansatte, et spørsmål som setter alles forhold under sterkt press – nemlig å bære frem et barn for henne.

På rollelisten: Rudy Claes, Hallvard Holmen, Kathrine Thorborg Johansen, Lars Berge, Gordon Kennedy, Amina Sewali

Gunda

Premieredato: 25. desember

Filmtype: Dokumentar

Regi: Victor Kossakovsky

Handling: Lavmælt og rørende dokumentar i svart-hvitt om dyrenes hverdagsliv, kalt en vakker og betimelig påminnelse om hvor verdifullt livet er for alle levende vesener.

På rollelisten: Grisen Gunda og andre dyr som bor på Grøstad gård i Vestfold

Den største forbrytelsen

Filmhøstens siste spillefilm ut er «Den største forbrytelsen», som blir å se 25. desember. FOTO: HANDOUT

Premieredato: 25. desember

Filmtype: Drama

Regi: Eirik Svensson

Handling: Med utgangspunkt i Marte Michelets bok om det norske holocaust skildres jødiske nordmenns skjebne under andre verdenskrig, med utgangspunkt i familien Braude – i en historie som fortelles fra 1930-tallet til fredsdagen i 1945.

På rollelisten: Jakob Oftebro, Kristine Thorp, Eilif Hartwig, Carl Martin Eggesbø, Michalis Koutsogiannakis, Pia Halvorsen, Silje Storstein, Nicolai Cleve Broch, Axel Bøyum

Publisert: 12. august 2020, 19:00