Kultur NM Glad i quiz? Brage etterlyser lokale quizlag Brage Nordgård har drevet med quiz siden han begynte å holde julequiz for medelevene sine på barneskolen. Nå skal han være med på å arrangere NM i quiz. Publisert: 12. september 2021, 11:00 Tonje Thorstad Kildal

Brage Nordgård fra Sandnes er en av arrangørene av årets NM i quiz.

Selv om han har drevet litt med det siden barneskolen, er det først de siste ti årene han har drevet med «skikkelig» quiz.

– Nå har jeg quizzet i både VM, EM,NM, OL og på TV, i tillegg til at jeg er fast quizmaster på Martinique, sier Nordgård.

I år er han for første gang med som NM-arrangør sammen med quizlaget «Tøygrisen Timotei».

– Vi er et lag som har ønsket å få dette til Stavanger, og siden vi er det laget som er mest aktive her, var det vi som hadde størst mulighet til å få det til. Da ville jeg heller bidra til å få et bra arrangement, så kan jeg heller være med som deltaker igjen neste år.

LES MER: Brage (36) har blitt kalt kunnskapsløs av Anne Grosvold, men han er blant landets beste quizzere

NM for alle

NM i quiz arrangeres helgen 14. - 16. september, på Clarion Hotel i Stavanger sentrum. Gjennom helgen vil det bli arrangert flere ulike konkurranser.

– På fredag blir det parkonkurranse, mens på lørdag blir det individuell konkurranse på dagen og lagkonkurranse på kvelden. På søndag blir det litt roligere med Kahoot, sier Nordgård.

I tillegg blir det NM for juniorlag for personer som er født i 1995 eller senere, som blant annet får konkurrere i med fire personer i parkonkurransen.

– Det høres kanskje litt rart ut med juniorlag for folk på 26, men det er jo sånn at det er erfaring som gjør deg god i quiz. Vi vil gjerne ha med studenter, og fylle opp lagene i juniorkonkurransen, legger Nordgård til.

Han påpeker også at NM er åpent for alle, og at det ikke er noen krav om forkunnskaper for å melde seg på, selv om konkurransen vil bli hard.

– Selv om det er NM betyr det ikke at du må være sinnsykt god. Dette er mest for kjekt.

Han håper spesialt at lokale lag vil melde seg på.

– Jeg håper at folk som ikke har deltatt i større konkurranser før vil stille, og at Rogaland viser seg som et quizfylke.

Påmeldingsfristen er satt til 17. september, men det vil også være mulighet for å melde seg på etter fristen dersom man tar kontakt.

– Det er jo quiz, så det blir både alkohol og musikk. Vi håper på å lage et festlig arrangement for alle, legger Nordgård til.

LES MER: Her er 10 pubquizer du kan bryne deg på

Viktig å være nysgjerrig

For Nordgårds del, er quiz noe han begynte med fordi han fant ut at han var god til det.

– En vil jo gjerne drive med noe man er flink til, hvis ikke blir det et bortkastet talent, sier han.

Han legger likevel til at det er flere andre ting som gjør quiz gøy.

– Det er gøy å både konkurrere og vinne. I tillegg så lærer man alltid noe nytt, det synes jeg er kjekt.

Og dette er også Nordgårds beste tips for alle som ønsker å bli en prima quizzer:

– Skal du bli god i quiz, må du være interessert i å lære, og gjerne ha mange interesser. Hvis du ser noe du er interessert i, så gå gjerne inn på Wikipedia og lær enda mer.

Nordgård påpeker også at det er er lurt å henge seg spesielt opp i detaljer, som navn og årstall.

– Hvis du ikke er interessert, blir du ikke god heller, legger han til.

LES MER: Anders (32) er hjelpepleier, sykepleier og lege: Slik klarte han det

Publisert: 12. september 2021, 11:00