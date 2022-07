Kultur Kino 10 filmer å glede seg til i sommer Sommeren er kort. Det meste regner bort. Kanskje. Da kan det være fint å ha noen gode filmer i bakhånd. Publisert: 09. juli 2022, 18:05 NTB

Brad Pitt er på filmutflukt igjen og dukker opp i actionfilmen «Bullet Train».

Vi har funnet fram til 10 svært så ulike filmer som du kan få med deg i løpet av sommeren 2022.

«Persuasion»

«Persuasion» er siste film ut i rekken av Jane Austen-filmatiseringer. I hovedrollen ser vi Dakota Johnson (til venstre).

Regi: Carrie Cracknell. Premiere på Netflix 15. juli.

Dakota Johnson fra «50 Shades of Grey»-filmene spiller hovedrollen som Anne Elliot i denne Jane Austen-filmatiseringen. Elliot bor med familien sin, som går fra rikdom til konkurs – og da dukker en gammel flamme opp i livet hennes igjen. Filmen passer for alle som har sansen for klassikere og et aldri så lite kostymedrama.

«The Gray Man»

Ryan Gosling som CIA-tøffing i filmen «The Gray Man».

Regi: Anthony Russo, Joe Russo. Premiere på Netflix 22. juli.

Brødrene Anthony og Joe Russo (fra Marvel-fabrikken) regisserer Ryan Gosling som spiller CIA-tøffingen Court Gentry. Han er på rømmen fra en psykopat i Netflix' mest påkostede film hittil. Vi satser på spenning som gir høy puls.

«Belle»

Virkelighetens Suzu – og slik hun velger å være som Belle i det virtuelle universet U, der mye av handlingen i «Belle» utspiller seg.

Regi: Mamoru Hosoda. Filmen hadde norsk premiere på kino 17. juni.

En japansk animeversjon av «Skjønnheten og Udyret», som fikk stående ovasjoner i nærmere et kvarter etter premieren i Cannes. «Belle» har blitt hyllet av kritikerne som et visuelt mesterverk. Dette kan være sommerens mest romantiske film.

«Thirteen Lives»

«Thirteen lives» handler om fotballaget som satt fast i et flere kilometer langt grottesystem i Thailand i 2018.

Regi: Ron Howard. Premiere på Prime Video 5. august.

Det er blitt en stjernespekket affære: Colin Farrell og Viggo Mortensen er blant skuespillerne som er med når historien om det thailandske fotballaget, som ble fanget i et grottesystem i 2018, er støpt om til spillefilmformatet.

LES MER: Fem Netflix-serier du bør se – med tekst!

«Prey»

«Prey» er en forgjengerfilm til «Predator»-serien. Vi skal 300 år tilbake i tid og møter krigerjenta Naru – som utfordres på spektakulært vis.

Regi: Dan Trachtenberg. Premiere på Disney+ 5. august.

En ny spin-off fra «Predator»-universet, og denne gangen skal vi 300 år tilbake i tid. Etter den noe ujevne «The Predator» (2018) krysser vi fingrene for nervepirrende spenning når den unge krigerkvinnen Naru konfronteres med et rovdyr – fra det ytre rom.

«Bullet Train»

Brad Pitt er på filmutflukt igjen og dukker opp i actionfilmen «Bullet Train».

Regi: David Leitch. Premiere på kino 5. august.

I actionkomedien spiller Brad Pitt hovedrollen som leiemorder sendt ut på oppdrag, men han er på kollisjonskurs med andre i samme ærend – på vei fra Tokyo til Kyoto.

«Nope»

Skuespilleren Daniel Kaluuya og regissøren Jordan Peele hadde stor suksess med «Get out». Nå samarbeider de igjen. Gjør deg klar for angrep fra det ytre rom når «Nope» melder seg på kinoene.

Regi: Jordan Peele. Premiere på kino 12. august.

«Get Out»-regissøren Jordan Peele klarte ikke helt å innfri med oppfølgeren «Us». Men nå ser det ut til at nye «Nope» kan være en sterkere tilbakekomst. Handlingen er holdt skjult, men i traileren ser man at det dreier seg om at noe utenomjordisk ankommer Jorden – og slår seg til i en sky, ved en gård.

«Annette»

Regi: Leos Carax. Premiere på kino 5. august.

Leos Carax' ambisiøse rockeopera var den store snakkisen under filmfestivalen i Cannes, og nå nærmer det seg norsk premiere for filmen som har Adam Driver og Marion Cotillard i hovedrollene. Filmen er blitt beskrevet som «en fantastisk raritet».

LES MER: «Vikings»-skaperen vil vise oss den sanne Billy the Kid

«Historjá – Broderi for Sápmi»

Regi: Thomas Jackson. Premiere på kino 19. august.

Dette er en dokumentar om kunstneren Britta Marakatt-Labba, men gjennom både naturbilder og arkivmateriale blir det også en fortelling om samisk historie – og klimakrisen som truer.

«Good Luck to You, Leo Grande»

Daryl McCormack og Emma Thompson i «Good Luck to You, Leo Grande», som har augustpremiere på norske kinoer.

Regi: Sophie Hyde. Premiere på kino 26. august.

En slags omvendt «Pretty Woman». Her er det en godt voksen kvinne (spilt av Emma Thompson) som får selskap av en langt yngre eskorte (spilt av Daryl McCormack). Men hvem skulle trodd at de to kunne ha så gode samtaler – og at møtene deres skulle bli så givende.

Publisert: 09. juli 2022, 18:05