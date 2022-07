Kultur TV-serier «Stranger Things» setter ny amerikansk strømmerekord Første halvdel av fjerde sesong «Stranger Things» bidro til at Netflix-serien satte tidenes strømmerekord på en uke i USA. Publisert: 05. juli 2022, 10:31 NTB

Fjerde sesong av «Stranger Things» står for tidenes strømmerekord på en uke i USA.

De i alt 32 episodene av serien er nå strømmet i 7,2 milliarder minutter fra 30. mai til 4. juni. Det er mer enn noen serie har klart siden Nielsen Media Research i 2020 begynte å måle strømming, melder Deadline.

Forrige rekordinnehaver var «Tiger King»-serien i 2020.

Etter at Netflix i helgen la ut de to siste episodene av «Stranger Things 4» forventes det at strømmetallet skyter enda mer i været når tallene offentliggjøres senere i juli.

