Kultur Mablis Nytt navn klart for Mablis 2022: – Programmet er snart komplett The Good The Bad and The Zugly melder ankomst til årets festival! Publisert: 09. mai 2022, 10:57 Tone Pedersen

I en pressemelding skriver Mablis at The Good The Bad and The Zugly kommer til festivalen i Vålandsskogen i juni.

– Med The Good The Bad and The Zugly er programmet snart komplett, men vi har fortsatt noen godbiter på lur, sier festivalsjef Eirin Sandstad i pressemeldingen.

Det norske punkbandet, som startet opp i 2011, er blitt sammenlignet med Turboneger og Anal Babes. I 2018 vant de Spellemannsprisen i klassen «rock» for si tredje plate, «Misanthropical House». Med i bagasjen til Vålandskogen har de også med seg sitt ferske album «Research and Destroy». iTromsø ga det terningkat seks - og kalte det «den beste norske rockskiva på år og dag», mens Gaffa slo fast at bandet «forblir konger av treffsikre skråblikk» og trillet en femmer.

The Good, The Bad and The Zugly på scenen under Spellemannprisen 2018 på Chateau Neuf i Oslo.

– Mablisgjengen gleder seg til å endelig kunne rigge fullskala festival til folket, avslutter festivalsjef Sandstad.

Mablis går av stabelen i Vålandskogen 17.-18. juni. I skrivende stund står også disse artistene på festivalplakaten:

Kjartan Lauritzen

Gabrielle

Sondre Lerche

Sleaford Mods

Freya&Helene

Skambankt

Big Thief

Girl in Red

Emilie Nicolas

Slik så det ut på Mabl-ish i fjor:

