Kultur Justin Timberlake Super Bowl-skandalen under lupen i ny dokumentar Hva var det egentlig som skjedde under Justin Timberlake- og Janet Jacksons famøse Super Bowl-innslag i 2004? Publisert: 02. november 2021, 12:00 NTB

«Nippelgate» påvirket Janet Jacksons karriere negativt, mens Justin Timberlake fortsatte mer upåvirket. Nå skal en ny dokumentar gå forskjellen nærmere etter i sømmene.

Det regnes som litt av en ære å få opptre i pausen under Super Bowl (den årlige tittelkampen i National Football League), og i 2004 var turen kommet til Justin Timberlake og Janet Jackson.

Det hele endte imidlertid med massiv kritikk i ettertid: Innslaget der Timberlake dro bort en del av Jacksons overdel – og slik blottla hennes ene bryst (skjønt brystvorten var delvis skjult av et smykke) – ble sett av millioner av seere. Svært mange mente at dette var veldig langt fra familievennlig underholdning, og ga uttrykk for dette.

De to artistene har kalt fadesen en utilsiktet «kostymefeil».

Såkalte «nipplegate» fikk store negative konsekvenser for Janet Jacksons karriere – mens Justin Timberlake ikke fikk oppleve samme tilbakeslag.

Den nye dokumentaren fra FX og Hulu, i «The New York Times Presents»-serien, skal se nærmere på hvorfor hendelsen fikk så ulike konsekvenser for de to artistene.

«Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson» får premiere 19. november.

