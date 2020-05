Kultur Britney Spears Britney Spears nyutgir låt Britney Spears gir lyd fra seg igjen – med en låt som er flere år gammel. Publisert: 29. mai 2020, 16:32 NTB

Låten «Mood Ring» har vært et bonusspor på albumet «Glory» fra 2016, og tidligere bare vært tilgjengelig i Japan. FOTO: Mario Anzuoni / X90045

Popsangeren Britney Spears overrasket fansen med å slippe låten «Mood Ring» på strømmeplattformer. Låten, som er et bonusspor på albumet «Glory» fra 2016, har tidligere bare vært tilgjengelig i Japan.

«Dere har bedt om det», skrev sangeren på Instagram.

På samme sted slapp hun for et par uker siden også et nytt alternativt omslag til nettopp «Glory» – som er det foreløpig siste albumet fra henne.

Da Spotify nylig meldte om en nostalgibølge på musikkfronten i koronatiden, var Spears med. Låten « … Baby One More Time» var blant låtene som fikk en global Spotify-oppsving i perioden 1.–7. april.

