Kultur TV-serie «Alt vil bli avslørt» i femte sesong av «Yellowstone» – Vi skal vise verden hvem vi er og hva vi gjør, sier Kevin Costners rollekarakter John Dutton i en ny teasertrailer for femte sesong av storsuksessen «Yellowstone». Publisert: 31. august 2022, 10:03 NTB

Kevin Costner er klar for femte runde «Yellowstone».

Den ble vist under MTV Video Music Awards-sendingen søndag kveld, og Duttons ord ble fulgt av bilder av Dutton-familiens Beth, spilt av Kelly Reilly, og Jamie Dutton, spilt av Wes Bentley.

Teaseren lover dessuten at «alt vil bli avslørt» når femte sesong har premiere 13. november med en to timer lang sesongpremiere-episode. Det var også et korte klipp som viser våpen som tas ladegrep på.

Ifølge EW er det klart at Johs Lucas vender tilbake som en ung John Dutton sammen med Jacki Weaver, Kylie Rogers og Kyle Red Silverstein, mens nye karakterer spilles av Kai Caster, Lainey Wilson, Lilli Kay og Dawn Olivieri.

Da sesong fire hadde premiere på Paramount, satte det rekord med mer enn 14 millioner seere totalt – mens sesongfinalen trakk over 10 millioner.

Og westernuniverset som manusforfatter Taylor Sheridan sammen med John Linson har skapt for TV-skjermene fortsetter å utvide seg. I desember blir Harrison Ford og Helen Mirren å se i spinoffen «1932», som føyer seg inn i rekken som fra før av inkluderer «1883».

