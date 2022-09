Kultur Svenske «Paradise Hotel» klar med «supersamtykke» etter fjorårets skandale Svenske «Paradise Hotel» har tatt grep etter fjorårets overgrepsanklager: Nå er det «supersamtykke» når serien neste måned vender tilbake. Publisert: 26. september 2022, 13:48 NTB

Tone Sekelius er programleder for nye «Paradise» i Sverige, etter stor skandale i fjor.

Nye «Paradise» blir å se 24. oktober på Viaplay. Programleder Tone Sekelius har dette å si til SVT om hvilke grep som er tatt:

– De har innført supersamtykke om du vil ha seksuelle relasjoner med noen: Du skal gå ut av rommet og snakke med noen som jobber der og forklare at du vil dette. Det er for at de skal være sikre på at det er 100 prosent samtykke.

I den nye versjonen er dobbeltsengene byttet ut med enkeltsenger, og kjønn har ikke lenger noen betydning siden deltagerne står fritt til å danne par med hvem de vil. Men programleder Sekelius synes ifølge SVT at de nye reglene likevel ikke står i veien for det hun mener er kjernen i programmet, nemlig intrigen.

– Alt blir mer intensivt når du har så mange flere alternativer å spille på.

I fjor hevdet to kvinnelige deltagere at en mannlig deltager begikk seksuelle overgrep under innspillingen, noe som førte til at Nent-gruppen stansen sesongen og fjernet den fra sine plattformer. En forundersøkelse ble imidlertid lagt ned på grunn av bevismangel.

