Kultur Jul Denne aldersgruppa er mest positiv til å få brukte julegaver Nordmenn er klare for gjenbruksjul, viser undersøkelse. Publisert: 30. november 2020, 19:00 Synne Mauseth

Blant dem mellom 18 og 49 år, er halvparten positive til å få noe brukt til jul. FOTO: NTB

Ferske tall fra en undersøkelse gjort av Norstat for Finn, viser at én av fire nordmenn over 18 år har gitt bort brukte julegaver. Det skriver Finn i ei pressemelding.

De tre siste årene har Finn fulgt med på endringer i nordmenns holdninger til brukte julegaver. I år er 29 prosent positive til å gi brukte julegaver, mens 42 prosent er positive til å få.

Blant dem mellom 18 og 49 år, er halvparten positive til å få brukte julegaver, noe som kan tyde på et generasjonsskifte der unge og småbarnsfamilier er mer bevisste på både økonomi- og miljøaspektet ved å kjøpe brukt.

LES MER: Kaster du for mange klær? Her er syv enkle redesign-tips

LES MER: Bruktbutikker merker at folk har korona-ryddet: – Ikke kapasitet til å håndtere alle varene som kommer inn

– Det er svært hyggelig å se at folk i hele landet blir mer og mer bevisste på gjenbruk, sier produktdirektør på Finn Torget, Kathrine Opshaug Bakke.

Undersøkelsen viser også at det viktigste når man gir bort en gave er at den inneholder noe som er personlig og at det er noe mottakeren ønsker seg.

Bruktmarkedseksperten Opshaug Bakke mener det å gi bort en brukt julegave bidrar til å vise at gavegiveren bryr seg om mottakeren.

– Det tar gjerne litt tid å jakte en passende bruktskatt på Finn, og sjansen for å finne noe unikt er stor. Å kjøpe brukt har etter hvert blitt ganske trendy i de fleste miljøer, og det signaliserer også et samfunnsengasjement og ønske om å bidra smart og positivt. Det er med andre ord masse omsorg på alle nivå, når vi gir bort gaver vi har funnet i bruktmarkedet, sier hun.

For ordens skyld: Byas.no er eid av Schibsted, som også eier Finn.no.

Publisert: 30. november 2020, 19:00