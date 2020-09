Kultur Lykkeland-innspilling stenger gater: – Vi kan ikke tillate at folk går forbi med Rema 1000-posen Innspillingen av TV-serien Lykkeland starter på Eiganes onsdag. Publisert: 28. september 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Sesong to av Lykkeland skal spilles inn på Eiganes onsdag denne uka. Bildet er fra opptakene til første sesong i Vågen i Stavanger. FOTO: Carina Johansen / NTB

«Serien er satt til tidsepoken 70- og 80-tallet. Dette medfører en del arbeid og tiltak for å få området til å se tidsriktig ut, og vi er avhengige av din samarbeidsvilje for at opptakene skal gjennomføres på enklest mulig måte».

Dette står i nabovarselet som filmselskapet Maipo Film har sendt ut til beboere på Eiganes.

– Vi skal være rundt i bygatene. Disse vil bli sperret av. Vi kan ikke tillate at folk går forbi med Rema 1000-posen, sier produsent Gudrun Austli spøkefullt.

Disse gatene stenges

Andre sesong av TV-serien Lykkeland har første innspillingsdag onsdag 30. september. Mellom klokka 07.00 og 19.00 vil innspillingen foregå på Eiganes gravlund, samt Theodor Dahls gate og Løvdahls gate.

«Produksjonen er omfattende. Vi er et stort team som kommer til å jobbe her i opptaksperioden og det er mulig at du vil bli påvirket av arbeidet», står det i nabovarselet.

Derfor blir noen gater stengt av denne onsdagen, melder Stavanger kommune:

Theodor Dahls gate og Løvdahls gate er stengt for gjennomgående trafikk fra 14.30 til 19.30.

Krysset Niels Juels gate/Løvdahls gate er stengt for gjennomgående trafikk fra 14.30 til 19.30.

Gatene får parkeringsforbud i 24 timer fra tirsdag kveld klokka 20.00.

Koronaforsinkelser

Dramaserien «Lykkeland» viser starten på det norske oljeeventyret og den første sesongen ble vist på NRK i 2018.

Aftenbladets anmelder var henrykt og ga TV-serien terningkast seks.

Innspillingen av sesong to skulle opprinnelig startet i mai, men har blitt forsinket på grunn av koronapandemien.

– Vi er veldig glade for å kunne begynne igjen, sier Austli.

– Hvordan har ventetiden vært for dere?

– Nei, det er ikke sånn at vi bare sitter og venter. Vi har fortsatt med forarbeidet, sier produsenten.

EnerWE skrev i juni at venteperioden har ført til økonomiske tap på over ti millioner kroner.

Austli forteller at rundt 20 innspillingsdager legges til Stavanger og områdene rundt. Alle opptakene i oljebyen skal være gjort innen utgangen av oktober.

– Hele innspillingen er vi først ferdig med i april neste år, avslutter hun.

Publisert: 28. september 2020, 19:00