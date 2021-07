Kultur Konsert Åtte kjekke ting du kan gjøre i helga Tur, konsert, standup og vannlek. Dette kan du gjøre i helga. Publisert: 29. juli 2021, 12:00 Tonje Thorstad Kildal

Denne helgen kan du blant annet nyte musikk fra vinyl på Hanekam i Fargegaten. FOTO: Carina Johansen

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag, 29. – 1. august 2021.

Kystnære opplevelser

Hva: Ulike aktiviteter langs kysten

Hvor: Stavanger

Når: Når som helst

Coastal Adventures begynte å tilby ulike aktiviteter langs kysten i Egersund for tre år siden, i år også utvidet med tilbud i Ryfylke og her i Stavanger. Så for deg som er eventyrlysten, og liker deg langs og i vannet kan du nå være med på både «coastseeing» med vannlek langs kysten, stand up paddleboard og kajakkturer.

Ryfylkeheiene på langs

Hva: Tur

Hvor: Ryfylkeheiene

Når: Fredag – søndag

Om du ikke er glad i vann, men likevel ønsker deg en aktiv helg kan du bli med Stavanger Turistforening å gå Ryfylkeheiene på langs.

Turen går over hele helgen, fra fredag til søndag med overnatting og middager.

Hver dag blir det en ny etappe, først fra Børsteinen til Sandvatn, så fra Sandvatn til Blåfjellenden og til slutt fra Blåfjellenden til Hunnedalen hvor turen ender. Turistforeningen beskriver Ryfylkeheiene er en tur som alle rogalendinger bør ha på sin bucketliste, så her er det bare å gripe sjansen.

Coastal Adventures tilbyr flere aktiviteter i og langs kysten. FOTO: Coastal Adventures Ryfylke

Sommerstandup på Checkpoint

Hva: Standup

Hvor: Checkpoint Charlie

Når: Fredag fra kl. 18:00

Fredag er det klart for sommerens tredje og siste utgave av Sommerstandup på Checkpoint Charlie. Da kommer det hele sju komikere, der iblant Jan Rune Holdhus, Andreas Bach, Caroline Enoksen og Jakob Hernar for å underholde deg, mens du kan sitte og slappe av mens du nyter showet med en tappøl.

Konsert på Maestro

Hva: Konsert med Carina Dahl

Hvor: Maestro, Bryne

Når: Fredag fra kl. 20:00

Vil du heller på konsert, kan du vurdere å ta turen til Bryne for å se Carina Dahl spille live på Maestro. Trønderen har fått mye oppmerksomhet det siste året både på grunn av coverlåter, og sine egne nye låter som hun selv har beskrevet som «rølpete festmusikk». Så om musikk, fest og rølp er noe som tiltaler deg, kan det være verdt å ta turen til Bryne på fredag.

Carina Dahl har blant annet deltatt i Melodi Grand Prix tre ganger, bildet er fra sist hun deltok i 2019. På fredag spiller hun konsert på Bryne. FOTO: Trond Reidar Teigen / NTB

Marked på Torget

Hva: Marked på Torget

Hvor: Torget i Stavanger

Når: Lørdag fra kl. 11 – 16

Hver lørdag i sommer halvåret inviterer Stavanger Sentrum AS til marked på Torget i Stavanger, og denne lørdagen blir intet unntak. På markedet kan du sikre deg lokalt håndverk, eller bare kikke og se hva de har å by på. Ønsker du ikke å kjøpe noe selv kan du også bare ta turen til sentrum og nyte at vi endelig kan se folk samlet i gatene igjen.

Wonders on Wax by DJ One

Hva: DJ med vinyl

Hvor: Hanekam

Når: Lørdag

På lørdag inviterer Hanekam til en gøy kveld med DJ, helt uten spotifylister, 100 prosent på gamlemåten med vinylplater. Her blir det altså mulig å nyte både musikk og en drink, med god stemning. Hanekam ligger også fint plassert i Fargegaten, og har også mange andre hyggelige barer som naboer om det skulle friste å besøke andre steder.

På lørdag blir det marked på Torget i Stavanger. FOTO: Carina Johansen

Fotball-NM for herrer

Hva: Fotball-NM

Hvor: Sola stadion, Alustar arena og Sandnes stadion

Når: Lørdag og søndag

Også denne helgen blir det flere NM-kamper på herresiden, og det er fortsatt flere lokale lag som er med i kampen om å bli norgesmestere. Allerede på lørdag kl. 14:00 skal Vidar møte Start på Lassa, før Sola møter Bryne på Sola stadion kl. 16:00. På søndag reiser både Viking og Sandnes Ulf nordover i fylket for å møte Djerv 1919 og Åkra på bortebane.

Ungdomssymfonikerne

Hva: Konsert med Ungdomssymfonikerne

Hvor: Kuppelhallen i Stavanger

Når: Søndag kl. 19:00

Norges nasjonale ungdomsorkester kommer til Stavanger på søndag for å holde konsert for siddisene. Orkesteret består av 100 talentfulle musikkstudenter, så etter en helg med enten mye eller lite aktivitet, vil det nok bli en fin opplevelse å se dem live i Kuppelhallen på søndag.