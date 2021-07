Kultur Victoria Beckham 18-24-åringene hører mest på Spice Girls – som nå feirer 25-årsjubileet til «Wannabe» Spice Girls holder på sitt unge publikum, til tross for at medlemmene selv har en alder som kryper mot de 50, viser Spotifys statistikk. Publisert: 10. juli 2021, 10:00

Spice Girls anno 1997. Fra venstre: Victoria, Emma, Mel B, Geri og Mel C. Nå er de i alderen 45 til 48 år, og like populære i sitt gamle fansegment, ifølge strømmetjenesten Spotify. FOTO: JEFF CHRISTENSEN

Det er aldersgruppen 18 til 24 år som strømmer jentebandet mest, opplyser strømmetjenesten. Hakk i hæl følger aldersgruppene 25 til 29 år og 35- til 44-åringene.

Deres mest spilte låt er ikke uventet debutsingelen «Wannabe» med over 600 millioner avspillinger globalt. Deretter følger låtene «Stop», «2 Become 1», «Say You'll Be There», «Spice Up Your Life», «Who Do You Think You Are», «Viva Forever», «Mama», «Too Much» og «Holler», rapporteres det videre.

Spotify har sporet opp over 20 millioner brukergenererte spillelister som har ordet «Wannabe» i tittelen, mens det finnes over 26 millioner Spice Girls-spillelister.

Her til lands har norske fans strømmet «Wannabe» over 590.000 ganger nå i 2021 – som er året da gjennombruddslåten til Spice Girls feirer 25 år. «Wannabe» er verdens syvende bestselgende singeldebut, og toppet listene i 37 land etter å ha blitt sluppet 8. juli 1996.

– 25 år! Er det mulig!? Takket være våre utrolige fans skjøt vår utrolige reise fart med denne låten, skrev Melanie C på Facebook torsdag på selve 25-årsdagen for «Wannabe»-slippet. Hun sørget også for å takke Matt Rowe og Richard «Biff» Stannard, som skrev låten sammen med de fem bandmedlemmene og deretter produserte den.

Den britiske jentegruppen feirer jubileet ved å gi ut en EP kalt «Wannabe», som slippes digitalt fredag, fulgt av vinyl- og kassettutgave 27. august – en drøy måned forsinket på grunn av pandemien. Den inneholder foruten originalen også en demo av den originale remiksen, en remiks av Junior Vasquez og den nye balladen «Feed You Love».

Spice Girls har hatt reunions etter at de gikk hver til sitt. Her sparker de i gang sin reunion-tour i Vancouver i 2007. FOTO: Lyle Stafford / X00974

De oppfordrer ifølge også fansen til å dele sine Spice Girls-minner eller hvordan Spice Girls har inspirert dem på Instagram og Twitter med hashtagen #IAMASPICEGIRL , eller eposte dem til plateselskapet. Noen utvalgte videoer deles på gruppens egne sosiale mediekanaler.

....og her er Posh, Ginger, Baby, Sporty og Scary i aksjon under avslutningsseremonien til OL i London i 2012. FOTO: Stefan Wermuth / X90073

En av dem som fulgte oppfordringen, er den britiske danseren Remy Sweeney, som delte en video fra danseskolen sin der han trår til med «Wannabe» og skriver:

– Jeg dediserte timen min i år til Spice Girls for 25-årsjubileet. Jeg brukte Victoria Beckhams nye Pride-t-skjorte for å matche. Spice-jentene lærte meg til å være den jeg ønsket å være, og det er jeg evig takknemlig for. Pride-måneden er kanskje over, men jeg feirer den hver dag.

Publisert: 10. juli 2021, 10:00