Kultur TV-serier «Sons of Anarchy»-skaper skal lage film om et drapsbeist for Netflix Kurt Sutter, TV-serieskaperen bak «Sons of Anarchy», «The Bastard Executioner» og «Mayans MC», skal nå gjøre langfilmdebuten sin for Netflix. Publisert: 09. mars 2021, 12:07 NTB

Kurt Sutter skal gi seg i kast med spillefilmen «The Beast», som han både har regi og manusansvar for. FOTO: Diane Bondareff / Invision

Filmen heter «The Beast», og foregår i en 1800-talls, engelsk landsby beleiret av «et mystisk og sky beist», melder Deadline.

Dusinvis av landsbyboere slaktes, og religiøs fanatisme gjør folk handlingslammet – til en jeger påtar seg å stoppe herjingen. For ham er ikke dette et vanlig fangstoppdrag, men noe dypt personlig, heter det om handlingen – sagt å være inspirert av en sann historie om det franske Beistet i Gévaudan, som herjet fransk landsbygd på 1760-tallet.

LES MER: Slik får du tilgang til «hemmelige» Netflix

Kurt Sutter har stort sett holdt seg til å skrive for fjernsyn, men har også prøvd seg med regi på episoder. Produsent for «The Beast» blir Jason Blum fra Blumouse Productions, som har laget flere skrekk- og horrorfilmer for strømmetjenesten tidligere.

LES MER: Dette er nytt på Netflix, HBO og Disney+ nå i mars

I oktober i fjor fikk Sutter sparken fra «Mayans MC» for kanalen FX etter beskyldninger om å ha skapt et «fiendtlig arbeidsmiljø». Året før hadde Disney kommet inn på eiersiden gjennom sitt oppkjøp av Fox, og Sutter beskyldte Disney for å prøve å detaljstyre bikerserien – og gjøre den mer politisk korrekt og ufarlig.

Han er ifølge bransjenettstedet kjent for å være lidenskapelig opptatt av arbeidet sitt, og ikke alltid like høflig mot sjefer.

– Jeg rusket helt klart opp i noen museører, skrev Sutter på Twitter.

Publisert: 09. mars 2021, 12:07