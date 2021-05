Kultur The Voice Sondre fra Sandnes om planene etter «The Voice» Sondre Høiby Bjelland røk ut rett før semifinalen av «The Voice». Nå skal han fokusere på bachelorgrad - og musikk. Oppdatert: 21. mai 2021, 20:45 Sonja Loraine Mborja

Sondre Høiby Bjelland er takknemlig for tiden han fikk i «The Voice». FOTO: Privat

Sondre Høiby Bjelland fra Sandnes sier at det var overveldende å komme så langt i «The Voice» som han gjorde.

Siden han røk ut av talentkonkurransen forrige helg har Bjelland vært i Sandnes for å besøke venner og familie.

Snart skal han tilbake til Oslo hvor han tar en bachelorgrad i pedagogikk.

Varte lenger enn forventet

– Jeg trodde ikke at jeg kom til å bli så lenge i konkurransen, men det var utrolig gøy. Akkurat nå har jeg ingen konkrete planer. Jeg skal fortsette å skrive og lage musikk. Forhåpentligvis får jeg gi ut musikk etter hvert, sier han til Byas.

Bjelland da han deltok i «The Voice». FOTO: Robert Holand

– Hvilke erfaringer fra «The Voice» vil du ta med deg videre?

– Det er veldig mye. Å stå på en så stor scene og jobbe med en profesjonell produksjon er nytt for meg. Jeg har lært av alt det som må være på plass og øvingen. Jeg skal også ta med meg den tiden jeg fikk med mentorene. Både det jeg hadde med Espen Lind og Matoma.

Bjelland sier at han bare har positive minner fra konkurransen nå.

– Det har vært utrolig gøy å være med i «The Voice». Selvfølgelig var det kjipt å ryke ut. Men fram til det hadde jeg det bare kjekt. Alle deltakerne og produksjonen er koselige mennesker.

FOTO: Robert Holand

Fortsatt kontakt med Matoma

Sangtalentet forteller at han er veldig glad for at han har vokst opp i Sandnes.

– Det er veldig åpent. Jeg har aldri følt at jeg har blitt dømt for å holde på musikk. Alle har vært støttende. Vågen videregående skole var et bra sted å drive med musikk. Fram til jeg begynte der var musikk noe jeg likte å holde på med på egenhånd, men jeg følte at mulighetene for å få ut musikken min var større da jeg begynte på Vågen, sier han.

Bjelland sier at det var der han møtte noen av menneskene han driver med musikk sammen med nå.

– Har «The Voice» fått deg til å ville satse enda mer på musikk?

– Ja, virkelig. Det har ikke gjort at jeg har blitt bitter til musikkindustrien. Jeg har veldig lyst til å kunne leve av musikk.

– Har du fremdeles kontakt med mentoren din?

– Ja. Matoma er alltid veldig hyggelig. Det er ikke vanskelig å sende en melding eller ringe ham hvis det er noe.

Publisert: 21. mai 2021, 20:31 Oppdatert: 21. mai 2021, 20:45