Kultur Oppussing Tou inviterer snart hele byen til splitter nytt uteområde Asfaltjungel og parkeringsplasser er byttet ut med grønne møteplasser. Tou åpner snart sitt nye uteområde. Publisert: 21. mai 2021, 16:01 Tomine Walmsness

Daglig leder Per Arne Alstad har lenge hatt et ønske om å skape et felles konsept rundt uteområdet på Tou. Snart står det klart! FOTO: Pål Christensen (arkiv)

– Vi har alltid visst at uteplassen har enormt potensial, men aldri klart å vise hvilke muligheter området faktisk har. Før nå.

Daglig leder i Tou, Per Arne Alstad, har lenge hatt et ønske om å skape et felles konsept rundt områdene på Tou.

Gårdsplassen graves opp for å gjøres om til nytt uterom. FOTO: Tou

Etter to år med prosjektplanlegging fikk byggeprosessen klarsignalet rett før jul. I slutten av mai er oppussingen forhåpentligvis ferdig og den splitter nye uteplassen i Stavanger Øst ferdigstilles.

– I 2019 var det over 400.000 som gikk inn porten til Tou. Folk kommer fordi de er nysgjerrige og det er tydelig etterspørsel for dette området. Derfor ønsker vi å tilby en plass av bedre kvalitet for publikum, forteller Alstad.

LES MER: Djesa (33) bader ute fire ganger i uka. Her er hennes råd til ferskinger

Inspirert av Sjøparken

Med ønske om at konseptet skal følge en rød tråd, er inspirasjon hentet fra Sjøparken. En park som på en varm sommerdag kryr av ulike mennesker med enten noe godt i glasset, en frisbee i hendene eller som bare nyter solen. Den atmosfæren har Tou-gjengen ambisjoner om å skape over hele området.

– Vi ønsker å samle de ulike elementene vi har på Tou, som restauranter, parker og scener. Nå er bilene byttet ut med grønne farger og bedre kommunikasjon mellom uteplassene.

LES MER: Utelivsguide til Stavanger og Sandnes: Her er områdene du bør vite om

Sjøparken er inspirasjonen til Tou sitt nye uteområde. FOTO: Michael Chr. A. Simonsen

Sakte, men sikkert har ny uteservering tatt form og flere av endringene skal skape bedre muligheter for alle tilbudene på Tou. Arenaen er en av landets største uavhengige kulturinstitusjoner og målet for oppussingen er at besøkende nyter tiden sin litt ekstra.

– Vi har hatt innspillkonferanser og analysert måten publikum beveger seg på. På den måten har vi forsøkt å dekke behovene, som blant annet har vært ønsker om gjestmilde møteplasser.

LES MER: Dette skal erstatte Tako i Østre bydel

Den nye uteserveringen til ØST begynner å ta form. FOTO: Tou

Utsetter åpningsfesten

Det at flere må møtes utendørs på grunn av pandemien, er ikke bakgrunnen for uteplassens oppussing.

Likevel tror den daglige lederen at situasjonen har fått prosjektet fortere i land.

– Korona har satt Tou tilbake med tanke på konsekvenser det har hatt for kultur og servering. Likevel har det vært en «blessing» for anleggsarbeiderne, som har fått jobbet effektiv og i ro.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Anleggsarbeiderne har i alle fall fått jobbe i fred og ro, sier Alstad. FOTO: Tou

Denne utviklingen har lenge vært en drøm for Tou. Om én og en halv ukes tid går drømmen i oppfyllelse. Likevel kan det ikke inviteres til stor åpningsfest grunnet smittevernsreglene.

– Det blir ikke full festivalfølelse, men det er bedre enn ingenting, og bedre enn det noen gang har vært. Det kommer en tid etter det her - og da skal alle få oppleve verdiene som ligger i dette området, sier Arne Alstad.

Han legger også til at feiringen blir spart til jubileet i august, og selv om åpningen av området skjer i det stille, er alle velkomne til å tilbringe sommeren der.

LES MER: Markedet er brennhett: Utvider med enda flere badstuer

Publisert: 21. mai 2021, 16:01