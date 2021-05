Kultur TV Derfor ser vi gamle serier om igjen I pandemitider har serier som «Sopranos», «Friends» og amerikanske «The Office» vært seerfavoritter. Publisert: 08. mai 2021, 15:00 NTB

«Friends» - og andre gamle serier - har fått en boost under korona. FOTO: HO / X00561

Handler det om nostalgi? Eller at vi vil vise nye generasjoner gammelt TV-gull?

BBC Culture utforsker i en omfattende artikkel spørsmålet om hvorfor gamle TV-serier ser ut til å være det naturlige valget i et nedstengt samfunn, dette til tross for at det finnes uhorvelige mengder med nye og spennende serier å velge blant.

Tall fra Nielsen data viser at langkjøreren «The Office» ble den store TV-vinneren i USA i 2020.

I Storbritannia har en annen gammel serie fått nytt liv, der har nemlig «The Sopranos» fått gå seg varm, skriver The Guardian.

Og strømmetjenestene har forstått dette: Netflix som snart mister «The Office» (som nå skal gå til nye Peacock), har gått til anskaffelse av «Seinfeld», mens «Friends» på sin side er å finne på HBO.

Fenomenet med å se gamle serier om og om igjen er utforsket og beskrevet i en studie av Jaye L. Derrick, professor i psykologi ved universitetet i Houston.

«I noen av undersøkelsene jeg har gjort, har vi oppdaget at det å tenke på favoritt-TV-serier var tilstrekkelig til å få folk til å føle seg bedre etter en avvisning eller en periode med ensomhet,» uttaler hun til BBC Culture.

«Det er en sammenheng mellom favorittfortellinger og det å føle seg bedre, som ikke oppstår hvis vi ser på noe nytt», legger hun til.

Gjennom studiene har Derrick kommet til at selvkontroll – eller energien som trengs for å håndtere impulser, følelser og atferd i møte med nye hendelser – er nøkkelen til det som driver så mange mennesker tilbake til gamle historier.

«Dersom vi bruker stor grad av selvkontroll gjennom dagen, på jobb eller i relasjoner, da er vi mindre i stand til å kontrollere oss selv mot slutten av dagen når det gjelder TV-seeing», sier hun. Og mener at etter en stressende dag, så vil mange av oss velge noe som ikke byr på flere overraskelser.

