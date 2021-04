Kultur Netflix Nå kan du «shuffle» deg frem til kveldens underholdning Sliter du med å velge hva du skal se? Nå vil Netflix bestemme for deg. Publisert: 30. april 2021, 13:34 Line Pevik

Onsdag denne uka ble den nye funksjonen rullet ut i USA, og i første omgang for TV-appen. Det er ennå uvisst om når vi her hjemme får teste en ut. FOTO: Shutterstock

I januar i år bekreftet Netflix at de jobbet med den nye funksjonen.

I vel et års tid hadde selskapet testet ut en såkalt «shuffle»-funksjon, der algoritmene skal finne fram til innhold som passer for deg.

Ifølge produktsjefen i Netflix, Greg Peters, ville det fungere slik at du kan trykke på en knapp, hoppe over letingen, og Netflix vil automatisk spille av en serie eller film for deg.

Nå er den her, og den heter «Play Something». Det skriver Tek.no.

Shuffle-knappen skal rett og slett automatisk starte avspilling av en film eller serie, slik at du slipper å lete. De velger innhold de tror du vil like, og skulle de bomme, kan du velge et nytt valg: «Spill noe annet». Da forsøker Netflix på nytt.

Strømmegiganten velger selvsagt ikke helt tilfeldig - de har allerede store mengder data om deg og hva du liker, innhold som ligner på ting du har sett før, samt oversikt over hva som er populært blant andre brukere.

Anbefalingsalgoritmer står for over 80 prosent av alle avspillinger, ifølge Netflix.

