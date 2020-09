Kultur James Cameron: – «Avatar 2» er klar Regissør James Cameron har som mange andre regissører måttet gjøre om på planene for filmproduksjonene sine i kjølvannet av koronapandemien. Publisert: 29. september 2020, 12:39 NTB

Mange har gledet seg til «Avatar 2». Dette bildet er fra første filmen, som hadde premiere i 2009. FOTO: WETA / TT NYHETSBYRÅN

Men nå melder han at oppfølgeren til storfilmen «Avatar» fra 2009 er klar – og at den tredje filmen i filmserien også er så godt som ferdig, melder Deadline.

– Vi er 100 prosent klare med «Avatar 2» og 95 prosent klare med «Avatar 3», sier han i en samtale med Arnold Schwarzenegger, filmstjerne og tidligere californiaguvernør.

I juli besluttet Disney seg for å flytte på premierene for «Avatar»-filmene grunnet koronapandemien. I stedet for desember 2021 kommer «Avatar 2» til å få premiere i desember 2022 – mens «Avatar 3», «Avatar 4» og «Avatar 5» flyttes fram til henholdsvis 2024, 2026 og 2028.

Cameron sier at produksjonen mistet fire og en halv måned på grunn av pandemien, men han sier videre at han er glad for å ha filmet på New Zealand – der smittetilfellene har vært færre enn i mange andre land.

