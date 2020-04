Kultur Film – Publikum savner kinoene, og ser etter andre steder å oppleve god film Det sier Frode Soleim, markedsdirektør i Filmweb, Norges største film- og kinoportal. Publisert: 02. april 2020, 16:04 NTB

Tone Pedersen

Stengte kinoer over hele landet gjør at stadig flere er villige til å betale mer for filmer på strømmetjenester. FOTO: Carina Johansen

På Filmwebs Streamingguiden får man oversikt over hva man kan strømme av filmer og serier, og her har det vært en økning i trafikk på over 700 prosent etter at kinoene stengte.

«På nettsiden finner publikum filmer og serier fra 17 ulike strømmetjenester. Alt fra de største aktørene som Netflix og HBO til Blockbuster, SF Anytime og Google Play. Tallene viser at publikum også får øynene opp for de mindre aktørene hvor enkelttitler kan kjøpes og leies, uten abonnement», heter det i pressemeldingen fra filmportalen.

– Våre lesere forteller oss at de nå er på jakt etter nye ting å se, og de er lei av å rulle gjennom tjenestene de allerede abonnerer på. Når vi tipser om filmer og serier og viser døren til streamingtjenesten, ser vi at de er mer enn villige til å betale for produktet de vil se, sier Soleim videre.

LES MER:

Korona: 5 ting du kan gjøre (som kan gjøre en forskjell)

Dette er ukens mest populære filmer på Streamingguiden:

«The Hunt» (skulle hatt kinopremiere)

«iHuman» (skulle hatt kinopremiere)

«Contagion» - én av flere gamle virusfilmer som gjør comeback på strømmelistene

«The Invisible Man» (skulle hatt kinopremiere)

«Harry Potter og de vises stein»

Koronakrisen satte stopper for kinopremieren til spenningsfilmen «The Invisible Man» med Elisabeth Moss. Nå er det mange som strømmer den i stedet. FOTO: Universal Pictures

Flere strømmeforslag

Ønsker du flere forslag til hva du kan titte på? Sjekk blant annet ut disse tidligere sakene fra Byas:

LES MER:

Disse nyhetene kommer på HBO og Netflix i april

LES MER:

5 «ukjente» serier du bør få med deg

LES MER:

Fem Netlix-serier du bør se – med tekst!

LES MER:

På jakt etter ny serie? Disse er verdt tiden din

LES MER:

Slik får du tilgang til «hemmelige» Netflix

Publisert: 02. april 2020, 16:04