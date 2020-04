Kultur Film Nå kan du strømme film med bibliotekkortet Bibliotekenes nye strømmetjeneste Filmoteket ble lansert 6. april. Sølvberget var først ut i landet! Oppdatert: 06. april 2020, 15:05 Tone Pedersen

– Om vi ikke er akkurat en konkurrent til de store strømmetjenestene, så er vi et supplement, sier Magnus Cappelen om den nye tjenesten Filmoteket. FOTO: Jan Zahl (arkiv)

Det betyr at du fra og med i dag, mandag 6. april, kan låne en film - selv om biblioteket er korona-stengt.

– Vi er veldig fornøyde med å kunne lansere Filmoteket i disse tider før påske. Det er viktig for oss å formidle film. En slik tjeneste gjør at vi kan henge med i utviklingen og fortsatt treffe det filminteresserte publikummet vårt, sier Anne Torill Stensberg, bibliotek- og kulturhussjef ved Sølvberget, i en pressemelding.

Filmoteket er bibliotekenes nye strømmetjeneste for film, og Sølvberget var først ut i Norge.

– Det er veldig kjekt! Vi har alltid hatt mye film på Sølvberget, både fysisk og på Cinemateket, sier filmformidler Magnus Cappelen til Byas.

FAKTA: Filmoteket Filmoteket er bibliotekenes nye strømmetjeneste for film. Sølvberget i Stavanger var først ut med tjenesten, som ble lansert 6. april 2020.

Alle som er har lånekort hos Sølvberget har tilgang så snart en bruker hos Filmoteket er opprettet. For å lage profil trenger du lånekortnummer og pin-kode fra det nasjonale lånekortet.

Har du ikke lånekort, kan du selv opprette et digitalt nasjonalt lånekort via Sølvberget sine nettsider

Lånte filmer vil være tilgjengelige i 48 timer, og du kan foreløpig låne fire filmer hver måned per bruker.

Filmoteket er tilgjengelig via nettleser og er kompatibel med Google Chroomecast og Apple Airplay.

Tjenesten leveres av selskapet Norgesfilm.

– Et supplement

– Opp gjennom årene har vi bygget opp en fabelaktig fysisk filmsamling. Den er vi stolte av, men med den sterke digitale utviklingen i de siste ti årene er Filmoteket et etterlengtet steg videre i bibliotekenes filmformidling.

Han er spent på hvordan den nye tjenesten vil bli mottatt:

– Det er jo mange strømmetjenester å velge i, men vi satser på å formidle alternativt innhold til våre brukere. Om vi ikke er akkurat en konkurrent til de store strømmetjenestene, så er vi et supplement.

Filmoteket lanseres mandag 6. april. Sølvberget var første bibliotek ut! FOTO: Skjermdump

1000 titler før 2020 er omme

Ved lansering er det rundt 120 filmtitler tilgjengelig, forteller Cappelen til Byas.

– Det ble hastet litt i gang siden vi hadde lyst å lansere før påske. Men det kommer nye titler inn hele veien. Vi ønsker å vokse ukentlig, og målsettingen er 1000 titler ved utgangen av året.

– Hvordan er utvalget?

– Det vil være et bredt spekter av film for ulike aldersgrupper, sjangre - nytt og gammelt. Som et folkebibliotek skal ha.

LES MER:

Disse nyhetene kommer på HBO og Netflix i april

LES MER:

Nettkino oppfordrer til dugnad – vil sende «billettinntekter» rett tilbake til filmskaperne

– Vi er veldig fornøyde med å kunne lansere Filmoteket i disse tider før påske, sier bibliotek- og kulturhussjef Anne Torill Stensberg ved Sølvberget. FOTO: Jon Ingemundsen

Ingen ventelister

– Hvor raskt vil nye filmer være tilgjengelig på Filmoteket?

– Vi vil nok ligge litt bak, det handler jo om inntjening for filmdistributørene. Men de vil bli tilgjengelige relativt snart etter lanseringen på hjemmekinomarkedet, typisk når leiemarkedet åpnes.

Du kan låne fire filmer i måneden. Filmene er tilgjengelige i 48 timer. Og det er ingen ventelister!

– Mange er kanskje vant med ventelister på biblioteket, ofte på e-bøker også, men her er det ingen venteliste. Alle som vil kan se samme film samtidig, understreker Cappelen, som avslutter med et et lite tips:

Hvis dere er flere i samme husholdning, går det an å knytte de andres lånekort til Filmotek-kontoen, slik kan du altså gange antallet fire med antall hoder i heimen.

Publisert: 06. april 2020, 14:45 Oppdatert: 06. april 2020, 15:05