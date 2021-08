Kultur Instagram Greta Thunberg på Vogue Scandinavias første forside Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg pryder forsiden til det nye motemagasinet Vogue Scandinavia og tar samtidig et kraftig oppgjør med moteindustrien. Publisert: 09. august 2021, 10:09 NTB

Klimaaktivisten Greta Thunberg er å finne på den første framsiden til motemagasinet Vouge Scandinavia. Her er hun avbildet i Lappland i Sverige tidligere i sommer.

Thunberg har selv publisert et bilde av omslaget på sin Instagram-konto og kommer i samme innlegg med krass kritikk av hvordan motebransjen påvirker klimaet negativt.

– Motebransjen er en stor bidragsyter til klimakrisen og den økologiske krisen, for ikke å snakke om dens innvirkning på de utallige arbeidere og lokalsamfunn som blir utnyttet rundt om i verden for at noen skal kunne glede seg over mote som raskt endres og som mange ser på som engangsartikler, skriver hun i innlegget.

Videre advarer Thunberg mot at kampanjer, der kles- og moteselskaper bruker store beløp på å presentere seg som blant annet bærekraftige, klimanøytrale og etiske, i bunn og grunn er «grønnvasking».

Ifølge Expressen skriver motemagasinet også i en pressemelding at 18-åringen deler bladets verdier om bærekraftig livsstil og miljøvern, og at klærne som Thunberg har på seg, er laget av bærekraftige, resirkulerte materialer.

– Du kan ikke masseprodusere mote eller konsumere «bærekraftig» slik verden er skapt i dag. Det er en av mange grunner til at vi trenger en systemendring, skriver Thunberg videre i innlegget.

