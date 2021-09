Kultur Nettbutikk Svarer på nettbutikk-kritikken: Mener folk ikke vet hva de snakker om Lanseringen av TrendyThings høstet mye kritikk på Instagram. Denne helga svarte Isabel Raad gjennom sin egen Instagram-konto. Publisert: 27. september 2021, 13:57 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Influenser Isabel Raad og medgründer Pierre Louis Olsson lanserte i forrige uke nettbutikken TrendyThings. I helga svarte Raad kritikerne.

«Jeg har aldri påstått at jeg har designet noe fra lanseringen på Trendythings. Derimot har jeg sagt klart og tydelig både her på min private Instagram. SAMT svart på spørsmål i kommentarfeltet på @trendythings.no om at jeg IKKE har designet disse produktene selv».

Slik innleder influenser Isabel Raad tordentalen mot alle som har kritisert nettbutikken hennes den siste uka. Sitatet ble lagt ut på Raads story på Instagram denne helga.

Pierre Louis Olsson og Isabel Raad feirer lanseringen av TrendyThings tirsdag forrige uke.

Dette er saken

Det var tirsdag forrige uke at Raad og Pierre Louis Olsson lanserte nettbutikken TrendyThings.

Forventningene var store for både gründerne og nysgjerrige kunder. Flere varer ble raskt utsolgt, men i etterkant var mange kritiske til hva de hadde kjøpt og blitt tilbudt.

Mange reagerte på at produktene var identiske og priset mye høyere enn dem du blant annet kan kjøpe gjennom det kjente shoppingnettstedet AliExpress. Her kan du for eksempel bestille en ring til i overkant av 10 kroner, mens den samme ringen kostet 129 kroner på TrendyThings.

På Instagram uttrykte følgerne sin skuffelse over produktene og at kritiske kommentarer ble fjernet under innleggene. Blant dem var influenser Jenny Huse.

– Det er mange i dag som kjøper inn billige produkter og selger dem for en dyrere pris, men når selveste Isabel Raad gjør dette, så er det utrolig skuffende. Dette er verken originalt eller innovativt, sa Huse til Byas.

Kritikken har blitt omtalt i medier som 730.no, Nettavisen og Dagbladet.

Over tre stories på Instagram forsvarte Raad lanseringen og produktene til TrendyThings.

«Folk må lese seg opp»

På Instagram skriver Raad at folk må lese seg opp på hvordan det er å drive nettbutikk før man kritiserer prisen.

«Man må gjerne først og fremst sette seg inn i utgifter som toll, import, skatt, mva, arbeidstimer som blir lagt i dette, lønninger, betaling av varelager, strøm, PC-er, printere, etikettprintere, emballasje, alt av innkjøp til både kontor og for å bygge alt av inventar til lageret, nettbutikk +++ før man skal klage så innmari på en pris på en ring til 129 kroner», skriver Raad.

Videre skriver Raad at hun opplever det som helt håpløst å diskutere saken med folk som ikke har drevet butikk tidligere.

«Folk aner null om utgifter som skal dekkes for å kunne drive eget. Hadde det vært så enkelt som helt utvitende mennesker skal ha det til, da hadde ALLE gjort dette og tydeligvis blitt steinrike. Dessverre er dette ikke realiteten. Prøv selv, så kan vi snakke etterpå».

Mads Hansen kritiserte Raad ved å vise til at hun er blant årets semifinalister i kategorien «Årets business» under årets VIXEN Awards.

Kan vinne business-pris

Influenser Mads Hansen har også kritisert Raad og viser til at hun er semifinalist i VIXEN Awards i kategorien «Årets business».

Hansen har lagt ut en skjermdump som viser kriteriene for kategorien. Her står det at:

«Årets business går til influenceren som har tatt det hele et steg videre, og som i forlengelse av sosiale medier har videreutviklet sin merkevare og sitt forretningsområde. Her vil både ambisjoner, kreativitet og gründerånd veie tungt».

I denne kategorien er det juryen som bestemmer semifinalister, finalister og til slutt en vinner.

Juryleder i VIXEN Awards, Astrid Valen-Utvik.

På spørsmål om TrendyThings-lanseringen vil få konsekvenser for Raads sjanser til å gå videre i konkurransen, svarer juryleder Astrid Valen-Utvik dette i en tekstmelding:

– Juryen skal nå snart gjøre en ny vurdering av alle semifinalistene, hvor vi tar med oss folks stemmer i tillegg til at vi går mer i dybden både på innholdet. Vi ser da på kvalitet, bruker diverse analyseverktøy og ellers tar en så grundig gjennomgang som vi har anledning til. Vi kommer naturligvis til å vurdere Isabel Raad også da, og ta med den informasjonen som er tilgjengelig for oss, uten at jeg med det kan si noe om hun går videre eller ikke.

På bakgrunn av arbeidet som skjer bak kulissene med nettbutikken, avsluttet Raad sin forsvarstale med å sende følgende stikk til Hansen:

«Og til deg Mads, fint at du sjekker opp i fakta før du uttaler deg neste gang», skriver hun.

Isabel Raad har fått tilbud om å kommentere saken, men har ikke besvart Byas’ henvendelser.

Publisert: 27. september 2021, 13:57