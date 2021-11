Kultur Spill Nå er Netflix-spillene her Har du Android-telefon, kan du begynne spillinga. Publisert: 04. november 2021, 21:26 Line Pevik

I første omgang lanseres fem mobilspill som er tilgjengelig direkte fra Android-appen.

Fra nå av kan du nemlig ikke bare se serier og filmer, men også spille spill strømmetjenesten.

Som Netflix selv skriver i en nyhetsmelding:

Let the games begin.

Fem spill på mobil

Spillsatsingen har vært ventet lenge, og i første omgang lanserer tjenesten fem mobilspill som er tilgjengelig direkte fra Android-appen: Stranger Things-spillene, samt tre nye titler.

De fem spillene skal dukke opp i sin egen oversikt, og Netflix lover at de blir tilgjengelig for alle profiler på hovedkontoen. Lanseringen skjer verden rundt, så om du ikke har fått tilgang ennå, skal spillene være rett rundt hjørnet.

Nevner ikke Iphone

I pressemeldingen står det ingenting om når spillene vil komme til Ios-appen eller Windows-appen. Så langt har de to Stranger Things-spillene kun vært tilgjengelig via Apples egen App Store, skriver tek.no.

Produktsjef Gregory Peters sa ifølge TechCrunch at det så langt handler om å sikre at systemene virker sammen, og at det fortsatt er «utrolig tidlig».

Spillene som slippes i første omgang er:

Stranger Things 1984

Stranger Things 3

Shooting Hoops (nytt)

Card Blast (nytt)

Teeter Up (nytt)

