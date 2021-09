Kultur Isabel Raad Influensere får krass kritikk for ny nettbutikk Tirsdag lanserte influenserne Isabel Raad og Pierre Louis Olsson nettbutikken TrendyThings. Den får det glatte lag på Instagram. Publisert: 22. september 2021, 20:31 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tirsdag ettermiddag la Pierre Louis Olsson ut en video på sin Instagram-story hvor han feirer lanseringen av TrendyThings sammen med Isabel Raad. Etter lanseringen har kritikken haglet mot nettbutikken.

«Herregud så flaut».

«Trist at hun sletter kommentarene som kritiserer produktene hennes».

«Forventa litt mer enn det der, var ganske spent også kommer det der».

Dette bare noen av reaksjonene som har dukket opp på Instagram etter at Isabel Raad og Pierre Louis Olsson lanserte den nye nettbutikken TrendyThings tirsdag denne uka.

– Det folk reagerer på er at man kan finne produktene billigere andre steder på nett, og at Isabel Raad ikke har designet produktene selv, sier influenser Jenny Huse til Byas.

Prisforskjeller

I likhet med flere andre var hun spent og nysgjerrig på TrendyThings. Da Huse fant ut hvilke produkter som ble solgt på nettbutikken, lagde hun en video som hun delte både på Instagram og TikTok, hvor hun henholdsvis har 75.000 og 200.000 følgere.

Jenny Huse har kritisert lanseringen på sin Instagram- og TikTok-konto.

I videoen viser hun et bilde av Raad, produktene til TrendyThings og sammenligner prisene på produktene med andre nettbutikker. Mange av produktene du kan legge i handlekurven på TrendyThings er også for salg på det populære shoppingnettstedet AliExpress, men til en betydelig lavere pris.

TrendyThings kritiseres blant annet for å selge de samme produktene til en mye dyrere penge. Ringen nederst på bildet kan du som nyregistrert bruker kjøpe på AliExpress for så lite som én amerikansk cent. Originalprisen er 1,22 dollar, eller i overkant av 10 norske kroner.

En pakke med fire hårspenner koster vidt forskjellig. På TrendyThings må du ut med 149 kroner, på AliExpress har hårspennene en orginalpris på 0,40 dollar, i overkant av tre kroner.

LES MER: Langer ut mot hvordan influensere markedsfører porno

I videoen til Huse er det lagt på en fortvilet og skuffet stemme som skriker «Jeg heiet på deg, alle heiet på deg, hvordan våger du»?

Huse understreker at dette ikke er gjort for å sverte Raad, men at hun – og mange andre – forventet noe mer og noe bedre.

– Jeg er stor fan av Isabel og hun har gjort utrolig mye bra. Det er mange i dag som kjøper inn billige produkter og selger dem for en dyrere pris, men når selveste Isabel Raad gjør dette, så er det utrolig skuffende. Dette er verken originalt eller innovativt, sier Huse.

Prisene til TrendyThings og AliExpress inkluderer ikke frakt. En liten ring kjøpt på AliExpress kan fort bli mye dyrere dersom du ønsker å få den levert raskest mulig.

Det er viktig å understreke at verken TrendyThings eller AliExpress inkluderer frakt i prisene sine. Leveringstiden til TrendyThings kan variere fra én til sju virkedager og frakt koster 59 kroner.

AliExpress tilbyr frakt gjennom ulike selskaper avhengig av varen du kjøper. Her kan prisene variere stort avhengig av hvor raskt du ønsker varen levert.

Etterlyser svar

Både Raad og Olsson er svært kjente influensere og har en stor fanskare. Raad, som kommer fra Randaberg, har 284.000 følgere på Instagram. Olsson når ut til 123.000 følgere på sin Instagram-konto.

Raad ble norgeskjent etter sin deltakelse på Paradise Hotel i 2015, hvor hun også traff Olsson for første gang. Etter dette har Raad slått seg opp som blant annet blogger, influenser, forfatter og deltatt i en rekke TV-programmer.

Isabel Raad er blant landets største influensere og har 284.000 følgere på Instagram.

LES MER: Ny vri på kjendisreality

LES MER: Farmen-Lasse slutter i Forsvaret

En video som Olsson la ut på sin Instagram-story tirsdag, viser ham og Raad feire lanseringen av TrendyThings.

Videoen viser at brukere fra hele landet besøker nettbutikken og at mange av produktene raskt blir utsolgt.

Etter lanseringen etterlyser flere Instagram-brukere svar på hvorfor TrendyThings har satset på produkter som kan kjøpes mye billigere andre steder og hvorfor kritiske kommentarer til produktene er blitt fjernet.

Enn så lenge har det vært stille fra gründerdoen som ikke har besvart kritikken.

Byas har vært i kontakt med Raad som la på da journalisten introduserte seg.

Byas har gjentatte ganger onsdag forsøkt å komme få en kommentar fra både Isabel Raad og Pierre Louis Olsson, men ingen av dem har besvart våre henvendelser.

Publisert: 22. september 2021, 20:31