Kultur Daniel Craig Nye Bond setter «lengderekord» Den flere ganger pandemiutsatte Bond-filmen «No Time To Die» er lang. Kjempelang. Publisert: 17. september 2021, 15:12 NTB

«No Time To Die» med Daniel Craig som Bond, James Bond, får norsk premiere 1. oktober.

Daniel Craigs avslutning som agent 007 klokker inn på hele 163 minutter, hvilket er rekord for en bond-film, skriver Independent.

Avisen har også samlet noen reaksjoner fra fansen i sosiale medier. Noen lurer på om det er lagt på et minutt per forsinket uke, og mener videre at en så lang filmvisning bør inneholde en drinkpause og beinstrekk.

En annen Twitter-bruker mener imidlertid 2 timer og 43 minutter er helt ok, så lenge det er snakk om Bond. «Den må gjerne være fire timer, det er Bond og jeg kommer», heter det herfra.

«No Time To Die» får norsk premiere 1. oktober.

LES MER: «Bodyguard» kommer tilbake – i ny versjon

Publisert: 17. september 2021, 15:12