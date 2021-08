Kultur Storby, Stavanger og Sandnes Kjent artist, Fargegata-aktør og tidligere Viking-spiller vil starte kafé og bar Trioen er blant eierne i Off the record AS, som nå har søkt Stavanger kommune om serverings- og skjenkebevilling. Publisert: 29. august 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I Søregata 22 kan det dukke opp en ny kafé og bar. I søknaden som nå er sendt til kommunen, går utestedet under navnet Blåveis.

– Det er fortsatt veldig tidlig i prosessen, derfor kan vi ikke si så mye ennå, men vi er en liten gjeng som ønsker å gi Stavanger et helt nytt kulturtilbud, sier Hanekam-gründer Tom Ur Kjørsvik til Byas.

Han er daglig leder i Off the record AS. Selskapet har søkt om serverings- og skjenkebevilling for Søregata 22, lokalet som tidligere var en del av butikken til Japan Photo.

Tom Ur Kjørsvik er ofte å se i Fargegata. Nå ønsker han å starte opp en ny kafé, bar og konsertscene i Søregata.

Kafé, bar og musikk

Off the record har totalt seks eiere. Blant annet er frontfigur i Skambankt Terje Winterstø Røthing, tidligere Viking-spiller Frode Hansen og Petoro-direktør Ole Njærheim inne på eiersiden.

Hansen eier 10 prosent av driftsselskapet, mens de fem andre eier 18 prosent hver.

I søknaden til kommunen går kafeen og baren under navnet Blåveis.

– Vi er alle musikk- og kulturinteresserte. Planen er å tilby lett servering på dagtid, så glir det over i en bar på kveldstid. Her kan vi for eksempel ha konserter og arrangementer knyttet til plateslipp, sier Kjørsvik.

– Vil dere starte en ny konsertscene?

– Ja, men vi ønsker å tilby mer enn bare konserter også. Dersom en artist skal spille på Folken på kvelden, kan de gjerne komme innom oss på dagtid, sier Kjørsvik.

Vokalist og gitarist i Skambankt, Terje Winterstø Røthing er blant de seks eierne i Off the record. Bildet er fra årets Mablish-festival.

«Back to the roots»

Søregata 22 huskes nok best som bokhandel. Her åpnet Gardum i 1953 og det var bokhandel på adressen helt fram til 2013.

Går vi enda lengre tilbake i tid, lå nummer 22 i hjertet av ei gate hvor du kunne komme over litt av hvert.

«Under den voldsomme vekstperioden i sildetiden på 1800-tallet var Søregata Stavangers Soho, med kneiper, buler, horehus, dansesaler, kafeer, folkeliv, fyll og spetakkel», har Aftenbladet tidligere skrevet.

– Så det blir litt «back to the roots» for Søregata 22, men jeg lover at det ikke kommer bordell her. Musikkafé og bar tror vi imidlertid vil være et positivt bidrag til både gata og byen, sier Anne Kristine Waage.

Hun er eiendomssjef i Retail Office Stavanger som eier eiendommen.

Waage forteller at alle detaljer ikke er spikret og at eiendomsselskapet nettopp har startet arbeidet med å se på hva som må gjøres før bareierne kan flytte inn.

– Vi jobber med å få på plass en bruksendring for lokalet, og så må vi trolig gjøre noen endringer på fasaden. Det blir nok noen justeringer underveis, siden bygget har et vedlikeholdsetterslep, sier Waage.

