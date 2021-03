Kultur Superhelter Topper kinolistene samtidig som den har strømmepremiere Samtidig som «Wonder Woman» topper den norske kinolisten akkurat nå, setter den spreke superhelten kursen mot HBO Nordic. Publisert: 24. mars 2021, 09:42 NTB

Løper til en skjerm nær deg: Gal Gadot. «Wonder Woman 84» har premiere på HBO Nordic 26. mars. FOTO: Warner Bros

– Hun er kvinne, jeg er kvinne, hun står for likestilling og alt jeg tror på. Derfor er det en feministisk actionfilm, sier Wonder Woman-tolker Gal Gadot til TT.

Hun har bakgrunn som Miss Israel, modell og danser – og gjennomførte toårige verneplikt i Israel før hun ble Hollywood-stjerne. Som skuespiller fikk hun gjennombruddet sitt gjennom roller i «Fast & Furious»-filmene, men i senere tid har hun blitt synonym med superhelten Wonder Woman.

Først gjorde hun rollen i «Batman v. Superman» og i «Justice League», men i 2017 fikk Wonder Woman en egen film, regissert av Patty Jenkins. Og ettersom den ble både en publikums- og kritikersuksess, kommer det nå en oppfølger. Denne gangen møter vi hovedpersonen på 1980-tallet, der hun sloss mot en superskurk.

– Jeg ser det som et stort privilegium å få spille henne. Hun er en så ikonisk karakter, sier Gadot videre via Zoom.

FAKTA: Gal Gadot Alder: 35 år.

Familie: Ektemannen Yaron Varsano og døtrene Maya og Alma.

Yrke: Filmskuespiller med roller i «Fast & Furious»-filmene og «Batman v. Superman» bak seg.

Aktuell: Med «Wonder Woman 84» som får premiere på HBO Nordic 26. mars, og i «Justice League – Director's Cut».

Neste prosjekt ut for Gadot er en storfilm om Kleopatra. FOTO: Warner Bros.

Militær bakgrunn

Erfaringene fra modelljobben og treningen fra militæret har ikke vært til særlig stor hjelp for denne rollen, bedyrer hun.

– Derimot har jeg hatt stor nytte av min bakgrunn som danser. Det finnes svært mange likheter mellom dans og stuntjobbing. Jeg gjorde ganske mange stuntscener selv her, for Patty ville at alt skulle være så realistisk som mulig og kuttet ned på spesialeffektene. Det var veldig ambisiøst.

Patty Jenkins på sin side følte på et større press da hun regisserte den første filmen, sammenlignet med oppfølgeren.

– Det er alltid tøft når man skal etablere noe. Nå ville jeg gjøre noe som var stort og påkostet. Presset var mindre, men det var ingen enkel film å lage.

– Det finnes svært mange likheter mellom dans og stuntjobbing, sier Gal Gadot. FOTO: Warner Bros.

Kleopatra neste

Neste prosjekt ut for Gardot og Jenkins er en storfilm om Kleopatra. Begge er svært så hemmelighetsfulle om prosjektet, og Jenkins nøyer seg med å slå fast:

– Det er en fantastisk historie, ingen kan gjøre rollen bedre enn Gal kan.

Gadot skal dessuten produsere en TV-serie om Hedy Lamarr: Den legendariske Hollywood-skuespilleren som også gjorde karriere som oppfinner.

– Jeg vil jobbe med fortellinger som jeg føler sterkt for. Hedy Lamarr var en foregangskvinne, skuespiller og oppfinner. Hun lyktes ikke alltid, men hun var med på å finne opp ting som blant annet ble nyttig under andre verdenskrig.

