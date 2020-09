Kultur Kino Kinodirektøren: – Beste kinohelg siden nedstengningen Nordisk Film med sine 21 kinoer melder om den beste kinohelgen siden Kino-Norge mer eller mindre stengte ned 12. mars på grunn av koronapandemien. Publisert: 14. september 2020, 14:02 NTB

Pål Sverre Hagen og Marie Blokhus spiller arbeiderklasseparet Terje og Liv, som feirer bryllup i kantinen på Borregaard 29. juli 1981 – samme dag som Lady Di får sin Charles i Londons praktkirke. FOTO: Andrej Vasilenko / handout

Fra og med fredag til søndag solgte kinokjeden 20.000 billetter.

Filmene som ble vist var blant annet «After We Collided», «Tenet», førpremiere på «Knutsen og Ludvigsen og det kjempestore dyret» og premierefilmen «Dianas Bryllup».

– Det er en glede å se at kinogjestene våre oppsøker kinoene og hvordan de omfavner blant annet de norske premierefilmene. At det er den beste kinohelgen siden vi åpnet kinoene igjen etter nedstengingen, betyr også at våre gjester er mer enn klare for den store kinoopplevelsen, sier adm.dir. Jannicke Haugen i Nordisk Film Kino i en presseuttalelse.

LES MER: Slik blir filmhøsten og dette kan du glede deg til

LES MER: «Kvitebjørn Kong Valemon» vender tilbake til filmlerretet – i animasjonsform

«Knutsen & Ludvigsen og det store dyret» trakk fulle hus på helgens førpremiere. FOTO: Tordenfilm / Handout

Hun sier at ikke minst ungdommen kom tilbake på kino sist helg.

– Det er morsomt med oppturer – og vi er ikke veldig bortskjemte i så måte nå om dagen. Vi må glede oss når vi har mulighetene til det. Det har ikke vært så mye å rope hurra for i Kino-Norge siden februar måned, legger Haugen til.

Kinoene til Nordisk Film Kino benytter rundt 30 prosent av kapasiteten på grunn av smitteverntiltakene.

Publisert: 14. september 2020, 14:02