Kultur «GoT»-stjernens datter i dansk ungdomsserie Filippa Coster-Waldau, datteren til «Game of Thrones»-stjernen Nikolaj Coster-Waldau, går i pappas fotspor. Hun blir nemlig å se i hovedrollen i en kommende TV-serie på Viaplay. Publisert: 12. februar 2021, 16:04 NTB

Filippa Coster-Waldau blir å se i «What about Monica» på Viaplay. FOTO: Nicolai Lok/Viaplay

Dramasatsingen heter «What About Monica», og den skildrer livet til 16-åringen Louise, som får hele verden snudd opp ned når bestevennen Monica forteller at hun er utsatt for et sexovergrep.

LES MER: «GoT»-stjernen inntar superheltrolle

– Ingenting er helt svart eller hvitt, og med seriens fokus på å belyse et valgs kompleksitet og de tilhørende konsekvensene, blir «What about Monica» et rørende og spenningsfullt portrett av de viktige tenårene, der det sosiale spillet dominerer alt, sier innholdssjef i NENT Group, Filippa Wallestam.

Innspillingen er dratt i gang i Danmark og serien teller åtte episoder som sikter seg inn mot premiere mot slutten av året.

Publisert: 12. februar 2021, 16:04