Kultur Bruce Springsteen Courteney Cox fremdeles flau over å se seg selv i «Dancing in the Dark»-videoen med Springsteen Courteney Cox elsker Bruce Springsteen-låten «Dancing in the Dark», der hun danser med sjefen i musikkvideoen fra 1984. Men hun er fremdeles flau over å se seg selv. Publisert: 07. mars 2022, 14:00 Janne Håland

Courteney Cox fotografert et par år etter hun medvirket i Bruce Springsteens video til «Dancing in the Dark» – der hun er jenta som han liksom tilfeldig trekker opp på scenen for å danse.

– Jeg blir litt flau fordi jeg føler... gud, har du sett dansingen min? Den var patetisk. Jeg er ikke en dårlig danser, men det var grusomt. Jeg var så nervøs, mimret Courteney Cox om innspillingen da hun nylig gjestet Howard Sterns program på SiriusXM Radio, skriver NME.

LES MER: Derfor følte vi at de var vennene våre

Og så danser vi: Bruce Springsteen fotografert under en konsert i 1984.

Musikkvideoen ble filmet under en konsert Bruce Springsteen gjorde i Minnesota i 1984, ti år før Cox fikk sitt store gjennombrudd i «Venner for livet», og har over 259 millioner visninger på YouTube.

Se den her:

Courteney Cox ble plantet fremst i publikumsrekken av videoens regissør Brian De Palma og fortalte til radiovert Stern om hvordan hun var på audition sammen med mange profesjonelle dansere om oppgaven.

– Jeg trodde jeg var på feil sted. Jeg tenkte «jeg vet ikke hva de driver med, men jeg kan ikke bøye beinet en gang». Jeg gikk inn på kontoret til Brian De Palma og han satte på musikk og sa «nå danser du». Jeg tenkte: «Akkurat nå? Her? Foran deg? Bare oss to?", forteller Cox, som i ettertid tror dette er årsaken til at de valgte henne.

– Jeg tror det var derfor jeg fikk rollen. At de fikk det de ønsket, en fan som bare ikke kunne tro at dette skjedde.

LES MER: Gunther fra «Friends» er død

LES MER: Derfor ser vi gamle serier om igjen

LES MER: «Venner for livet»-gjenforeningen får kritikk – for lite mangfold på gjestelisten

Publisert: 07. mars 2022, 14:00