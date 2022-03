Kultur Stavanger Nå kommer denne superpopulære svensken til Utopia Utopia lokker med Victor Leksell til årets festival. Oppdatert: 18. mars 2022, 12:58 Janne Håland

Svensken topper allerede plakaten til en rekke av Nordens største festivaler, og nå får også Stavanger mulighet til å se ikonet.

– En av de absolutt hotteste popartistene fra de to siste årene kommer til Utopia, sier festivalsjef Espen Knoph i en pressemelding.

Leksell ble Sveriges første svenskspråklige artist som nådde over 100 millioner avspillinger.

– Victor Leksell har vært «soundtracket» til manges liv de siste to årene. Han har vært på enten du har klint i sofaen, hatt kjærlighetssorg, vært alene eller med venner. Det kommer til å bli magiske øyeblikk når Victor inntar scenen og spiller alle sine superhiter. Det blir nok både smil, tårer og allsang, sier festivalsjefen.

Fra før har Utopia annonsert Kamelen, Lars Vaular, Alan Walker, Astrid S, Janove og Lemaitre til årets festival, som skjer 26. -27. august 2022 i Bjergstedparken i Stavanger.

Leksell slapp i 2020 låten «Svag». Den nådde toppen på svenske hitlister og nådde platinum i en rekke land, og har over 170 millioner streams.

Senere slapp han albumet «Fånga mig när jag faller». Også dette albumet toppet svenske albumlister og nådde også nummer tre i Norge.

Han har også samarbeidet med allerede Utopia-aktuelle Astrid S da de to sammen sang «Svag» i duett på grensen mellom Norge og Sverige via NRK P3 under koronapandemien.

Til sammen blir over 20 artister annonsert på Utopia, som arrangeres for fjerde gang.

