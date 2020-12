Kultur TV-serier Andre runde «Hjem til jul» blir koronafri sone: – Vi trenger denne serien nå Denne julen skal «Hjem til jul»-seerne som henger med fra første runde med den norske Netflix-serien få vite hvem som ringte på døren til Johanne. Det lover regissør Per-Olav Sørensen. Publisert: 03. desember 2020, 15:00 NTB

Mer julekos og juleforviklinger for Johanne, spilt av Ida Elise Broch, i andre sesong av «Hjem til jul» på Netflix. FOTO: Netflix / handout

– Svaret på det er ja. Men det er selvfølgelig mulig vi bruker situasjonen videre til nye overraskelser i sesong to, sier Sørensen lurt.

For første sesong av Netflix-suksessen sluttet med en cliffhanger som nok ertet på seg en del seere, der skjermen går i svart i det hun åpner døren.

– Vi diskuterte denne slutten lenge, og ja – jeg vet om en som kastet en tallerken i veggen!

Prøver ny jul

– Med en slik slutt, var det hele tiden planlagt en sesong to?

– Nei, egentlig ikke. Oppgaven var én sesong, men kanskje lå det i bakhodet et sted for mange av oss. Men slik som dette har utviklet seg med en sesong to, virker det ikke som om slutten var så ille. Snarere tvert imot.

«Hjem til jul», som var den første norske originalserien på strømmetjenesten, ble en stor seersuksess med historien om Johannes jakt på kjærligheten. 18. desember er det duket for mer romantiske forviklinger. Som det heter i omtalen:

«Når familien og verden rundt henne faller sammen, hvordan kan hun fortsatt tro på genuin og evigvarende kjærlighet? Finnes den egentlig, og vil hun finne den ene å ta med hjem til jul i år?»

FAKTA: «Hjem til jul» Norsk Netflix-serie med premiere på sesong 2 den 18. desember

Regissør: Per-Olav Sørensen

Manusforfattere: Julie Skaufel, Mattis Herman Nyquist, Miriam Larsen, Per-Olav Sørensen

Produsert av Kaia Foss og Trond Håndlykken Kvernstrøm (EP) for The Oslo Company

Skuespillere: Ida Elise Broch, Edward Schultheiss, Gabrielle Leithaug, Oddgeir Thune, Edward Schultheiss, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Felix Sandman, Stian Blipp, Hermann Sabado og Dagny Norvoll Sandvik

Koronafri sone

Opptakene til sesong to startet før pandemien kom, så det var ingen problemstilling når det gjaldt om man skulle ha med samme gjengen med skuespillere.

– Men vi diskuterte selvfølgelig mye hvilke karakterer som skulle ut, hvem som skulle med videre, og hvem vi skulle presentere som nye. Vi visste at Johannes familie måtte med, vi ville beholde vennene på jobben, og selvfølgelig samboeren Jørgunn. Alle andre var oppe til vurdering, sier Per Olav Sørensen.

Jørgunn spilles av artisten Gabrielle, og nå har «Hjem til jul» ryddet plass til en artistkollega av henne – selveste Dagny.

– Gabrielle gjorde en super audition foran den første sesongen og vi er veldig glade for at vi tok sjansen på henne som Jørgunn. Og da Dagny prøvefilmet før sesong to, synes vi at hun passet fint som den nye sykepleieren Line. Så de har begge fått roller etter gode prøvefilminger.

Mot alle odds

– Har koronaen påvirket andre sesong av «Hjem til jul» på noen måte når det kommer til handlingen?

– Nei, serien er koronafri sone. Vi hadde gjort alle uteopptakene før koronaen kom og landet ble stengt ned. Så vi måtte fortsette koronafritt da vi gjorde interiørene, forteller Per-Olav Sørensen til NTB.

Innspillingen ble først satt på vent i de første, kaotiske ukene i mars. Per Olav Sørensen sier filmlaget var usikre på hva som ville skje i starten av april.

– Men vi regnet oss bakover fra en desemberpremiere og fant ut at vi måtte starte opptak igjen senest i juli for å rekke denne julen. Det ble etter hvert en god plan, siden Norge hadde bra kontroll på viruset i juli. Så mot alle odds gikk dette bra.

Familie og hygge

Regissøren røper at det er mange som venter på Johanne. På spørsmål om vi trenger mer feelgood nå, svarer han nemlig:

– Jeg vet i alle fall at vi har fått tusenvis av meldinger fra hele verden av «Hjem til jul»-fans som sier akkurat det. De trenger denne serien nå.

Netflix har beskrevet serien som «et varmt teppe», og nå kan snart seerne hylle seg inn i det – når det stunder mot en julefeiring der strenge koronaregler fortsatt må følges og vi kan drømme oss bort i scenene vi får se i «Hjem til jul».

Selv vanker det ingen «revolusjonerende jul» på Per-Olav Sørensen.

– Familie og hygge er fokus. Jeg pleier å gjennomføre to julekonserter hver desember, en stor veldedighetskonsert på Parkteatret i Moss, og en privat for venner. I år må vi dessverre droppe begge to, men jeg håper vi kan gjennomføre dem i 2021.

