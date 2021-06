Kultur Dagny Dagny kommer til Mablis Festivalen i Vålandskogen slipper ny headliner. Publisert: 09. juni 2021, 12:32 Tone Pedersen

Dagny i aksjon på Folken i 2019. Nå er det klart at hun kommer til årets Mablis - eller «Mabl-ish». FOTO: Fredrik Refvem

Onsdag kunne festivalen melde at Dagny også får plass på årets festivalplakat (se festivalprogrammet nederst i saken).

– Dagny er en av våre mest etterspurte artister, og det er derfor ekstra gøy å kunne gi publikum det de ønsker, skriver festivalen i en pressemelding.

– Treffsikker

Den norske pop-yndlingen fra Tromsø kom for alvor på radaren i 2016, med låten «Backbeat». Nå har hun over 450 millioner streams med hits som «Somebody», «Love You Like That», «Drink About», «Come Over» og «Landslide» - og slapp nylig låten «Bad» med Rat City.

Tidligere har hun også fått P3 Gull-prisen for Årets Låt for «Somebody» - hvor også Rat City var involvert.

– Siden sin første hit har Dagny vært bemerkelsesverdig treffsikker, sier bookingsjef Jesper Brodersen. FOTO: Finn E. Våga

– Siden sin første hit har Dagny vært bemerkelsesverdig treffsikker. Det er rett og slett dødsbra og smart popmusikk med hooks fra øverste hylle hver gang, sier bookingsjef Jesper Brodersen i pressemeldingen.

– Live er hun like sikker - og kombinasjonen av girl next-door med ekte stjernekvaliteter skaper den der følelsen av å henge med en god venn som du både elsker og beundrer.

Mablis 2019: I år blir det verken sild i tønne, stagediving eller moshpits, men det legges til rette for kohort-festival! FOTO: Tommy Ellingsen

«Mabl-ish» 2021

Mablis går av stabelen i Vålandskogen 18.-19. juni. Det blir en noe amputert variant i år - noe som er grunnen til at festivalen i år kalles for «Mabl-ish».

Programmet ser i skrivende stund slik ut:

Fredag:

Skambank

Miss Tati’s Angola70

Janove

car.pool

Lørdag

Dagny

Ruben

Hedda Mae

Suncraft

