Kultur Instagram Populært med hobby under korona: – Folk har kjedet seg noe vanvittig Mange har fått seg en eller flere hobbyer under pandemien. - «Du får det ikke mer gøy, enn det du lager selv», har gjeldt mer det siste året enn før, sier psykolog Liss Anda. Publisert: 29. mai 2021, 19:00 Oda Bjønnes Hanslien

En av dem Byas pratet med begynte å lage lys da hun var mye hjemme. Noen av lysene er formet som nakne kropper, noe som har blitt veldig populært. FOTO: Adeline Hadjiosif

– Hvis du har hatt lyst på noe annen stimulering enn Netflix det siste året, så må du lage det selv. Jeg tror folk har kjedet seg noe vanvittig, sier Anda.

Under pandemien har man blitt oppfordret til å være mer hjemme, ikke treffe for mange venner eller gå på arrangementer. Det har ført til at sosiale medier som Instagram og Pinterest bugner over av folk som deler bilder av sin nye «koronahobby».

Byas har vært i kontakt med fire personer som har blitt en hobby rikere under pandemien.

Fikk ikke reise til Sydney, startet hobbybedrift

Solveig Stokka Eltervåg studerer International Management på UiS og hadde sett fram til å ta sisteåret i Sydney. Når dette ble avlyst, mistet hun mye av motivasjonen. En søvnløs natt fant hun terrazzo på Instagram.

Hun bestilte alt hun trengte samme natt, og da hun fikk det i posten, begynte hun å prøve seg frem. Det skulle bare være en avkobling siden hun var mye inne i leiligheten. Hun ble fort flink, og venner og familie ville kjøpe pyntegjenstandene hun hadde laget.

– Plutselig hadde jeg solgt alt det som jeg skulle ha selv. Så da startet jeg å selge det på Instagram til andre som ville ha det også.

Terrazzo er en blanding av komposittbasert støpemasse og akrylbasert resin som man kan helle i former, forteller Stokka Eltervåg. FOTO: Solveig Stokka Eltervåg

At året i Sydney ble avlyst, kunne ha ødelagt mye, forteller Stokka Eltervåg, men hun har fra starten av vært bevisst på at selv om korona har endret drømmen hennes, ville hun ikke ødelegge for nye muligheter.

– Korona fikk meg bare til å gønne på, for du får et litt annet perspektiv på hva du vil i livet.

Framover håper Stokka Eltervåg å åpne nettbutikk, og å få selge pyntegjenstandene sine i butikker.

– Jeg vil gjøre det jeg kan for å tilrettelegge for vekst, men vil likevel beholde det som noe jeg synes er kjekt og kan bruke som avkobling.

Bredal gleder seg mest til å snitte mønster eller bilder inn i brødene før hun steker dem. FOTO: Silje Bredal

Steker et brød om dagen

Silje Bredal har vært i full kontorjobb under pandemien, men gikk ut i barselpermisjon i fjor høst. I november startet hun å bake surdeigsbrød.

– Jeg er sånn at jeg må få ting til, helst med en gang. Jeg satt og nørdet på nettet og leste surdeigsbøker. Jeg måtte få inn all info sånn at jeg skulle lykkes, for det er da det er kjekt.

Høydepunktet, utenom å smake på brødet så klart, er når Bredal lager mønster i deigen. Før så hun på hva andre hadde laget, mens nå kommer mønstrene av seg selv.

Hun håper hun kan fortsette med brødbakingen når hun starter i jobb igjen. Nå har hun nemlig fått seg en rutine.

– To dager i uka baker jeg, to dager går på å sette deigene og så har jeg ferdige deiger som ligger i hevekurver i kjøleskapet. De kan jeg ta ut og steke ett til dagen. Så jeg håper jeg kan fortsette den rutinen.

Økland nålefilter frukter og mat som barna hennes kan leke med. De er laget av ull som blir filtet sammen med å bruke en eller flere nåler. FOTO: Maiken Økland

Ikke en, ikke to, men tre hobbyer

For noen er én hobby nok, Maiken Økland har startet med tre under pandemien. Hun nålefilter, lager hårbøyler og driver med hagearbeid.

– Jeg har jo sådd hundre tusen frø - eller ikke hundre tusen, men ganske mange, sier Økland.

Hun er i full jobb og har to små, så noen av hobbyene må vente til kvelden.

– Det er en deilig måte å slappe litt av på, uten å bare se på Netflix.

Hårbøylene begynte hun med fordi svigermoren skulle lage bunadshårbøyler til 17. mai. Da kledde hun bøylene inn med tøy. Økland syr selv og hadde masse rester etter prosjekter, så det var bare å starte.

– Nå sitter jeg hjemme med altfor mange hårbøyler og altfor få hoder. Jeg bruker det jo ikke selv.

Økland har ikke tenkt å tjene penger på hobbyene sine, men vurderer å selge noen hårbøyler. Da skal hun velge ut sine favoritter, og selge alle de andre på en gang. FOTO: Maiken Økland

For Økland har hobbyene gitt henne både tidsfordriv og en mestringsfølelse. Siden hennes sosiale liv er begrenset både på grunn av pandemien, men også fordi hun er småbarnsmor, synes hun det er fint å kunne lage noe.

– Det må ikke alltid ha mål og mening det du gjør, men det er sykt deilig å skape noe og se et ferdig resultat.

Hadjiosif ønsker å gjøre kvinnekroppen mindre seksuell gjennom sine lys. Hun håper på å stoppe body shaming og tanken om at en naken kropp må være pervers eller skitten. FOTO: Adeline Hadjiosif

Lager lys i menneskeform

Hadjiosif flyttet til Norge fra Kypros i november i fjor. Hun jobber som kartograf i et energiselskap i Stavanger. På grunn av smittevernrestriksjonene hadde hun mye ekstra tid på ettermiddagene.

– Lys begynte å bli veldig populære akkurat da. Jeg ble interessert og kjøpte utstyr for å lage det til meg selv. Intensjonen var aldri å selge dem, jeg skulle bare være kreativ hjemme og ha noe å gjøre som var inspirerende, sier Hadjiosif.

Hun ga noen til vennene sine, men forteller at det ikke er så mye mer å gjøre med støpeformer enn å lage lys når du først har brukt dem til det. Hun kunne heller ikke fortsette å lage massevis av lys hun skulle ha hjemme.

– Så jeg tenkte jeg skulle prøve å selge dem, og vennen min fortalte meg om Tise. Så la jeg ut noen lys og ble populær veldig kjapt.

Hun forteller at hun ikke lager lysene for profitt, men for å ha noe å gjøre.

– For en person som nettopp har flyttet til et nytt land og ikke har mange venner, så var det fint å kunne lage lys. Det hjalp meg å tilpasse meg Norge og føle at jeg har funnet min plass. Også det å se at folk liker dem, gjorde det å flytte hit bedre.

Nakenlysene ble fort en hit på Tise, forteller Adeline Hadjiosif. FOTO: Adeline Hadjiosif

«Billig mindfulness» og en distraksjon fra kjedsomhet

Liss Anda er psykolog. Hun tror ikke det bare er at man har hatt ekstra tid i pandemien, som gjør at folk har tatt opp hobbyer.

– Man tenker gjerne at man skal male den veggen, klippe den busken i hagen eller rydde i klesskapet, men sannsynligvis har du ikke gjort noen av de tingene til tross for at du har hatt mye mer tid.

Hun forteller at vi er vant til å få underholdning fra andre kilder, ferdige opplegg som vi kan gå på, som en konsert eller et arrangement. Dersom folk vil ha annen stimulering enn Netflix, må de derfor lage det selv.

– En enkel måte å få noe til å skje på, er å få seg en hobby.

Anda er ikke immun mot koronahobbyer hun heller. Selv har hun startet en podkast og fått seg pennevenner. FOTO: Jon Ingemundsen

Anda forteller at det å lære noe nytt i seg selv kan bidra til bedre psykisk helse.

– Det er en god følelse å lære noe nytt, og det er en distraksjon fra kjedsomhet. Det kan hjelpe hjernen til å holde seg i form. Samtidig, hvis du er en sånn person som synes det er best å holde på med de tingene du alltid gjør, og synes det er slitsomt med nye ting, så er det ikke sikkert det vil gi deg så mye.

Å lære noe nytt er også «billig mindfulness» ifølge Anda.

– Når du går av flyet i Syden, så er det masse nye lukter og luften er annerledes, da er du mye mer i øyeblikket med sansene dine. Det har vi hatt veldig lite av det siste året, for vi kan ikke reise og har hatt mye av det samme. Med en ny hobby kan du likevel få nye opplevelser, kanskje uten å forlate huset engang.

