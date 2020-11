Kultur Netflix Netflix kan slå 85 år gammel Oscar-rekord Netflix står for så mange kvalitetsfilmer at strømmetjenesten kan komme til å slå gamle Oscar-rekorder. Publisert: 25. november 2020, 11:09 NTB

Netflix ligger an til å få flere enn fem nominerte i beste film-kategorien - og slår dermed rekorden satt av Metro-Goldwyn-Mayer i 1937. FOTO: NTB (illustrasjon)

Netflix kan komme til å skrive historie i Oscar-sammenhengen gjennom å få flere nominasjoner til beste film enn noe annet filmselskap i historien, skriver bransjemagasinet Variety.

Den nåværende rekorden ble satt i 1937 av filmselskapet Metro-Goldwyn-Mayer, som hadde fem filmer nominert i beste film-kategorien.

Blant Netflix' aktuelle forhåndsfavoritter foran neste års Oscar er David Finchers «Mank», Aaron Sorkins «The Trial of the Chicago 7» og George C Wolfes «Ma Rainey's Black Bottom».

Også George Clooneys kommende science fiction-film, «The Midnight sky», og Ryan Murphys musikalfilm «The Prom», er med når det bransjesnakkes og spås om kommende Oscar-kandidater.

Neste års Oscar-festivitas utsettes noe på grunn av koronakrisen. Det vil si at filmer med en premieredato mellom 1. januar 2020 og 28. februar 2021 vurderes for nominasjoner. Selve utdelingen har fått datoen 25. april 2021.

