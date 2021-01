Kultur Øl Planlegger ny ølfestival i Sandnes Til tross for at regjeringen nylig innførte nye og strengere smitteverntiltak, håper Tom Løyning at han kan arrangere ølfestival allerede i april. Publisert: 08. januar 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tom Løyning planlegger «The 2021 Invitational Beer Fest» i Sandnes i april. FOTO: Ingebjørg Iversen (arkivfoto)

– I fjor skjedde det ingenting. Noen må være de første til å sette i gang, sier Tom Løyning.

Til vanlig driver han selskapet DGB-import, en importør og grossist av øl. Nå har han øynet muligheten for å starte opp festivalen «The 2021 Invitational Beer Fest» i Sandnes.

Går alt etter planen, kan totalt 1000 gjester samles til ølfestival på Kvål i Sandnes den 23. og 24. april.

– Godfølelse

Smittetrenden i Rogaland er økende. I Stavanger ble det rett før nyåret satt ny smitterekord. I Sandnes er 47 personer bekreftet smittet de siste to dagene. Løyning er likevel optimist.

– Jeg har en godfølelse før arrangementet, spesielt nå som vi har kommet i gang med vaksineringen. Forhåpentligvis er store deler av restriksjonene opphevet i april, men vi skal selvsagt gjøre det som myndighetene pålegger oss, sier Løyning.

Foreløpig har Løyning fått ja fra 17 bryggerier, men han sier at det vil dukke opp et par til. To av dem er lokale kjenninger: Lervig og Salikatt. Resten er utenlandske (se faktaboks). Totalt vil bryggeriene ta med seg rundt 100 forskjellige øl.

FAKTA: Disse bryggeriene er bekreftet Polly's Brew - Wales North Brewing - England Track Brewing - England Cloudwater - England LHG - England Vault City Brewing - Skottland Whiplash beer - Irland The Kernel - England BBNo - England Deya - England Pivovar Zichovec - Tsjekkia Browar Maltgarden - Polen Brewheart - Tyskland Sudden Death - Tyskland Garage Beer - Spania Salikatt - Norge Lervig - Norge

Løyning forteller at planen er å bruke lokaler både inne og ute. Det blir foodtrucks med matservering og musikk.

– Vi er veldig fornøyde med lineupen av bryggerier, så håper vi at flere frivillige har lyst til å være med på arrangementet, sier Løyning.

Sur & Bitter har avlyst

Ikke alle ser like lyst på våren som Løyning. En annen ølfestival i Sandnes, Sur & Bitter, skulle opprinnelig blitt arrangert i mars 2020. Først ble festivalen utsatt til oktober, så til 9. og 10. april i år.

Trangt om plassen da ølfestivalen ble arrangert i 2017. Festivalen skulle feiret 5-årsjubileum i 2020, men arrangementet ble avlyst. FOTO: Fredrik Refvem (arkivfoto)

Men en uke før jul valgte arrangøren å avlyse.

«Slik situasjonen er nå ligger det an til at restriksjonene for kulturlivet vil forlenges ut over våren. Derfor har vi valgt å gå til det tunge skritt å avlyse den femte Sur & Bitter-festivalen», skrev arrangøren på Facebook.

Byas får opplyst av kulturhussjef i Sandnes kommune, Elisabeth Dahl, at festivalen vil komme tilbake i 2022. Løyning sier han ikke arrangerer festival på grunn av avlysningen til Sur & Bitter.

– Vi planla vår festival to uker etter Sur & Bitter, slik at folk kunne få med seg begge deler, sier han.

Andreas Melvær i What’s Brewing mener det er gode sjanser for å arrangere ølfestival i oktober. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

What’s up What’s Brewing?

What’s Brewing er en godt etablert ølfestival i Stavanger. Opprinnelig ble fjorårsutgaven avlyst, men arrangørene snudde i siste liten.

Tradisjonen er at festivalen arrangeres på Tou i oktober. Du skal kikke både dypt og hardt i krystallkula for å kunne si noe om hvordan årets utgave blir, men festivalsjefen er optimist.

– Jeg håper og tror at de som er i faresonen har fått seg en god dose vaksine innen oktober. Jeg skal ikke uttale meg om april, men oktober høres ut som en sannsynlig måned for ølfestival sier What’s Brewing-general Andreas Melvær.

