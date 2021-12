Kultur HBO Max Sjekk disse nyhetene hos Disney, Netflix og HBO i desember Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper. Publisert: 03. desember 2021, 19:00 Line Pevik

SATC-oppfølgeren «And Just Like That...» og «The Witcher» har blant annet premiere denne måneden!

1. desember:

«Mikke Mus´ fabelaktige eventyr», sesong 1 - Disney+: Mikke Mus og vennene hans er ute på morsomme eventyr i Hot Dog Hills.

«Taste the nation with Padma Lakshmi», sesong 1 - Disney+: Dokuserie der Padma Lakshimi reiser rundt i USA for å lære om den spesielle maten og kulturen i hver by.

«The Big Leap», sesong 1 - Disney+: I denne serien følger vi en gruppe forskjellige og uheldige karakterer som prøver å forandre livene sine ved å delta i et potensielt livsødeleggende reality-danseshow.

«Station 19», sesong 4-5 - Disney+: Spinoff-serien til Grey´s Anatomy kan du se hos Disney+.

«Bless the Harts», sesong 1-2 - Disney+: Animasjonsserie for voksne, som først ble vist i 2019.

«The Glades», sesong 1-4 - DIsney+: I denne serien flytter en tidligere Chicago-politimann til Florida, og blir med i politistyrken der.

«JoJo's Bizarre Adventure», sesong 5 - Netflix: Flere generasjoner av familien Joestar - alle med samme kallenavn - kjemper mot overnaturlige superhelter i løpet av flere tidsepoker.

«Lost in Space», sesong 3 - Netflix: Etter å ha krasjlandet på en fremmed planet, må Robinson-familien kjempe mot alle odds for å overleve og flykte.

«All Rise», sesong 1-2 - HBO Max: Serie som omhandler livene til advokater, både aktor ogforsvarer, i en rettssal i Los Angeles.

2. desember:

«Santa Inc». sesong 1 - HBO Max: Åtte-episoders animasjonsserie for voksne.

«Perfect Life (Vida Perfecta)», sesong 2 - HBO Max: Spansk komiserie.

3. desember:

«Coming out Colton», sesong 1 - Netflix: Den tidligere NFL-spilleren og Ungkaren-stjernen Colton Underwood legger ut på en reise for å omfavne sitt nye liv som medlem av LHBT+-miljøet.

4. desember:

«The Last O.G», sesong 1-3 - HBO Max: Den amerikanske komediens tre første sesonger slippes på HBO denne måneden.

5. desember:

«Beforeigners», sesong 2 - HBO Max: I andre runde ut med «Beforeigners» begynner Jack the Ripper tilsynelatende å herje i Oslos mørke bakgater. Det kom overraskende på hovedrolleinnehaverne Nicolai Cleve Broch og Krista Kosonen.

6. desember:

«Voir», sesong 1 - Netflix: Samling av visuelle esseyer der filmentusiaster ser nærmere på filmøyeblikkene som begeistret, forbløffet, utfordret og endret dem for alltid.

«Landscapers», sesong 1 - HBO Max: True crime miniserie som dreier seg om den sanne historien om drapene på William og Patricia Wycherley i 1998 i Nottinghamshire.

8. desember:

«India fra oven», sesong 1 - Disney+: Serie som viser India, dets kultur og mennesker - fra oven.

«Mira, kongelig detektiv», sesong 1 - Disney+: Animert serie for barn, sendt på Disney Junior i Norge tidligere.

«Vinnie Jones: Russlands tøffeste jobber», sesong 1 - DIsney+: Som tittelen hinter til vil vi få se den tidligere fotballspilleren prøve seg i noen av Russlands hardeste yrker.

«Welcome to Earth», sesong 1 - Disney+: Utforsk verden hjemmefra med Will Smith! Det kan se ut som om menneskeheten har kartlagt hvert eneste hjørne av planetens overflate, men undersøker du nærmere vil du oppdage at det fortsatt er mye igjen å avdekke, og at tiden for oppdagelse langt fra er over.

«The Last Man on Earth», sesong 1-4 - Disney+: Amerikansk post-apokalyptisk komedie-serie skapt av og med hovedrollen Will Forte.

9. desember:

«And Just Like That...», sesong 1 - HBO Max: Vi følger Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) og Charlotte (Kristin Davis) som navigerer reisen fra det kompliserte livet og vennskapene de opplevde i 30-årene til det nå enda mer kompliserte livet og vennskapene de opplever i 50-årene.

«A Thousand Fangs», sesong 1 - HBO Max: En elitetropp er på et oppdrag dypt inne i jungelen, for å finne og ødelegge en mystisk leder.

10. desember:

«How to Ruin Christmas», sesong 2 - Netflix: Frisinnede Tumi klarer alltid å rote til alt. Kommer hun seg gjennom jula uten å ødelegge feiringa fullstendig?

«Saturday Morning All Star Hits!», sesong 1 - Netflix: Denne respektløse og lett forstyrrende serien for voksne kombinerer animasjon og film i en hyllest til serier fra 80- og 90-tallet.

«Aranyak», sesong 1 - Netflix: Politiske intriger, personlige agendaer og en gammel myte kommer til overflaten når to umake politibetjenter prøver å løse en innfløkt drapsgåte.

«Roaring Twenties», sesong 1 - Netflix: Realityserie om overgangen fra ung til voksen i Austin Texas.

«DC's Stargirl», sesong 2 - HBO Max: Amerikansk superheltserie basert på DC-Comics-superhelten Courtney Withmore.

14. desember:

«The Future Diary», sesong 1 - Netflix: Realityserie der fremmede møtes og får en dagbok med oppskriften på deres egen kjærlighetshistorie. Vil det oppstå ekte følelser?

15. desember:

«Dian Fossey - Mordgåten i gorillaens rike», sesong 1 - Disney+: I 1967 forlot Dian Fossey sitt hjem i USA for å studere gorillaer i Sentral-Afrika. Hun dedikerte resten av sitt liv til å arbeide for gorillaens overlevelse.

«Dopet», sesong 2 - Disney+

«Foodtastic», sesong 1 - Disney+: Konkurranse der kunstnere lager utrolige skulpturer, bestående av mat.

«Spidey og hans fantastiske venner», sesong 1 - Disney+: Marvel's Spidey og hans fantastiske venner følger eventyrene til Super Hero Spidey og alle hans heroiske venner.

«Back to Life», sesong 1-2 - Disney+: Miri kommer hjem etter 18 år i fengsel, og møtes av voksenlivet.

«Antidisturbios», sesong 1 - Disney+: Seks opprørspolitibetjenter deltar i en utkastelse som går galt og ender med at en innvandrer dør. Avdelingen for interne anliggender etterforsker hendelsen.

«Commander in Chief», sesong 1 - Disney+: I serien følger vi den fiktive administrasjonen og familien til Mackenzie Allen, USAs første kvinnelige president, som stiger til stillingen fra visepresidentskapet.

«Dark Money», sesong 1 - Disney+: En mindreårig blir utsatt for et seksuelt overgrep av en filmprodusent, og familien hans står overfor utfordringer når de får penger for å tie om det som har skjedd.

«Selling Tampa», sesong 1 - Netflix: Allure Realty har svarte eiere og bare kvinnelige meglere. De regjerer på markedet for luksuseiendommer i Tampa.

17. desember:

«The Witcher», sesong 2 - Netflix: Nå kommer den for mange etterlengtede andre sesongen av The Witcher!

22. desember:

«Breakout», sesong 2 - Disney+: Kanadisk serie sendt på National Geographic Channel over hele verden. Det dramatiserer fengselsflukter i det virkelige liv.

«Unngå ulykken», sesong 1 - Disney+: I programmet analyseres virkelige ulykker fanget på film slik at du blir oppmerksom på faresignalene. Gjør deg klar til å vurdere farene, for din oppgave blir å se etter beviser, avdekke risikoelementer og finne den avgjørende ledetråden som utløser situasjonen.

«The Wonder Years», sesong 1 - Disney+: En oppveksthistorie satt til slutten av 1960-tallet som tar et nostalgisk blikk på en afroamerikansk middelklassefamilie i Montgomery, Alabama gjennom øynene tilden fantasifulle 12-åringen Dean.

«Brickleberry», sesong 1-3 - Disney+: I denne animerte serien for voksne følger vi følger en gruppe parkvoktere mens de jobber gjennom sitt daglige liv i den fiktive Brickleberry National Park.

«White House Farm», sesong 1 - Disney+: Britisk krimserie basert på de virkelige hendelsene med drapene som fant sted i 1985.

«Star vs. the Forces of Evil», sesong 3-4 - Disney+: Amerikansk animasjonserie.

«Emily in Paris», sesong 2 - Netflix: Reklamesjefen Emily fra Chicago får drømmejobben i Paris, der hun sjonglerer jobb, venner og kjærlighet.

29. desember:

«Hitlers siste kamp», sesong 1 - Disney+: Dette er historien om de desperate kampene på grensen til nederlag. Ikke bare for å vinne, men for å overleve.

«Big Hero 6», sesong 3 - Disney+: Ny animert superhelt-komedie.

«The Book of Boba Fett», sesong 1 - Disney+: I dette Star Wars-eventyret ser man den legendariske dusørjegeren Boba Fett og leiesoldaten hans, Fennec Shand, navigere gjennom galaksens underverden.

«Mistresses», sesong 1-4 - Disney+: Serien følger fire venner som strever med flere komplekse forhold.

«The Choe Show», sesong 1 - Disney+: Kunstneren intervjuer og maler kjendisvenner og bekjente, som Will Arnett, Maya Erskine, Asa Akira og Rainn Wilson, i denne serien i fire deler.

«Anxious People», sesong 1 - Netflix: En bankraner tar de besøkende av et åpent hus som gisler. Så forsvinner han plutselig, og igjen står noen forbløffede politibetjenter som mistenker alle og enhver.

30. desember:

«Kitz», sesong 1 - Netflix: Tysk ungdomsserie som skal være både rørende og nervepirrende.

«Stay Close», sesong 1 - Netflix

«Queer Eye», sesong 6 - Netflix: Kule tips, empsjonelt ladede makeovers og dyptfølte avsløringer er på vei.

31. desember:

«Cobra Kai», sesong 4 - Netflix: I denne oppfølgeren til Karate Kid-filmene blusser rivaliseringen mellom Johnny og Daniel opp på nytt.

