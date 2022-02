Kultur Film 15 filmer å se fram til denne våren Storfilmene står i kø etter pandemiforsinkelsene, men hvilke filmer skal vi prioritere? Publisert: 03. februar 2022, 13:00 NTB

Alexander Skarsgård som Amleth i Robert Eggers’ Viking-epos «The Northman».

Vårrepertoaret på kino spenner over alle sjangre – med alt fra Kenneth Branagh, Anya Taylor-Joy, Marion Cotillard og Tom Cruise om bord.

Med mindre strenge tiltak lover det godt også for filmbransjen. Vi har funnet fram til 15 vårklare filmer vi kan begynne å glede oss til å se på det store lerretet.

Drive my Car

Denne filmen er basert på en novelle av Haruki Murakami og en av de heteste titlene som ventes til kinoene. Den spås å nå langt i kampen om Oscar også. Dette er en japansk film som teller tre timer, men ifølge anmelderne er dette vel anvendt tid. Det handler om en mann, en stor sorg og en knallrød bil.

Premiere 4. februar.

Mord på Nilen

Gal Gadot, Emma Mackey og Armie Hammer i «Mord på Nilen».

Kenneth Branagh snurrer barten igjen i rollen som Agatha Christies mesterlige detektiv, Hercule Poirot. Denne gangen blir hans små grå hardt prøvet når en ung arving (Gal Gadot) blir tatt av dage under et elvecruise på Nilen. Her får vi klassisk historiefortelling som er vakkert filmet, og vi møter store stjerner i rollene.

Premiere: 11. februar.

Moonfall

Dramatisk er det også i katastrofespesialisten Roland Emmerichs nye film, «Moonfall». For når Månen går ut av banen sin er gode råd dyre. Halle Berry fronter dette skremmende scenarioet der jorden igjen, i Emmerichs regi, står foran undergangen. Våre helter må gjennomføre et umulig oppdrag i verdensrommet, og uten å spoile for mye kan vi si at der ute, der vanker det noen store overraskelser.

Premiere: 11. februar.

Syng 2

Ny fargesterk sangfest vanker i vår: «Syng 2» er nemlig på vei.

Jepp, det blir mer animert allsang i kinosalen – og alle synger på norsk. Både Bjørn Eidsvåg, Ulrikke Brandstorp og Espen Beranek Holm er med på å gi karakterene stemmeliv, og det loves en emosjonell reise, og en musikalsk fargefest. Denne filmatiske sangmønstringen ble superpopulær i førstetappingen.

Premiere: 18. februar.

Margrete den første

Freden var skjør, men hun klarte jaggu å samle Danmark, Norge og Sverige til en union. Snart skal imidlertid et drama av mer personlig karakter kaste dronning Margrete ut i et emosjonelt dilemma. En ung mann kommer til gards – og hevder at han er hennes avdøde sønn. Regien står Charlotte Sieling for, og ved siden av danske Trine Dyrholm i dronningrollen dukker både Bjørn Floberg og Jakob Oftebro opp.

Premiere: 25. februar.

Licorice Pizza

Cooper Hoffman og Alana Haim i en scene fra den kommende feelgood-filmen «Licorice Pizza».

En Paul Thomas Anderson-film er alltid en begivenhet, og denne gangen har «Magnolia»-regissøren fått med seg Cooper Hoffman, sønnen til avdøde Philip Seymour Hoffman, i den bærende rollen. Storyen utspiller seg i San Fernando Valley i 1973 og handler om relasjonen mellom 15-årige Gary og 25-årige Alana. Se opp for store stjerner i biroller!

Premiere: 25. februar.

The Batman

Det blir mørkt og grøssende når Robert Pattinson og «The Batman» melder seg til dyst på kinoene.

Den kommende Batman-filmen er en svært så mørk affære. Det sier filmens regissør, Matt Reeves, i et intervju med filmsiden Moviemaker. Der sammenligner han superheltfilmen sin med både grøssere og filmer i den klassiske film noir-sjangeren. Filmen, med Robert Pattinson i hovedrollen, blir også den lengste Batman-filmen så langt, der den klokker inn på to timer og 55 minutter.

Premiere 4. mars.

Annette

Adam Driver og Marion Cotillard er hovedrolleinnehavere i denne omtalte musikalen som åpnet Cannes Film Festival og vant prisen for Beste regissør, og Beste Soundtrack. Brødrene Ron og Russell Mael fra kultbandet Sparks har stått for musikken, og det er franske Leos Carax som har trukket i regitrådene.

Premiere: 11. mars.

Belfast

Jamie Dornan som «Pa», Ciarán Hinds som «Pop», Jude Hill som «Buddy» og Judi Dench som «Granny». Kenneth Branagh har laget en vakker film i svart/hvitt, kalt «Belfast».

Kenneth Branagh gjør seg ikke bare gjeldende med mysterier på Nilen i år, han er også mannen bak dramaet «Belfast» som skildrer en barndom i turbulente og voldsomme arbeiderklassestrøk i Belfast. Denne hyllede filmen i svart/hvitt tar oss med til år 1969 og lar oss bli kjent med den problemforfulgte guttungen Buddy.

Premiere: 25. mars.

Morbius

Antihelt-filmen om Dr. Michael Morbius (spilt av Jared Leto) handler om en mann som får en sjelden blodsykdom. Det finnes en «kur», men den kommer til en nokså høy pris. Filmen er Daniel Espinosas fjerde amerikanske langfilm.

Premiere: 1. april.

Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter

Så blir det litt Harry Potter-sus over denne våren også, når Eddie Redmayne igjen fører an inn i et magisk univers. Mads Mikkelsen har tatt over rollen som Grindelwald, og denne gangen er Jude Laws rollefigur, Albus Humlesnurr, svært sentral.

Premiere 8. april.

The Northman

Alexander Skarsgård som Amleth, og Anya Taylor-Joy som Olga, i Robert Eggers mye imøtesette viking-saga «The Northman».

Den islandske forfatteren Sjón har vært med på å skrive manuset til dette voldsomme vikingdramaet. Regn med at det blir både blod og krigerske brøl når Alexander Skarsgårds vikingprins er på jakt etter hevn i Robert Eggers nye film. Med på moroa er også Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy og Björk.

Premiere: 13. april.

Downton Abbey: En ny æra

Så er det duket for fortsettelsen på den herskapelige sagaen, og nå befinner vi oss helt på slutten av 1920-tallet. Store ting skjer både på- og utenfor godset. Kjente karakterer tar fortsatt plass i chesterfield-sofaen, men vi støter også på nye karakterer under lysekronene, spilt av Dominic West, Laura Haddock, Hugh Dancy og Nathalie Baye.

Premiere: 29. april.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Dette er et eventyr i Sam Raimis regi, hvor vi møter blant andre Benedict Cumberbatch og Elizabeth Olsen. Her flyttes grensene mer enn noen gang – og det blir komplisert når vi, ved hjelp av mystiske allierte, krysser alternative virkeligheter – for å konfrontere en ny motstander. Dette er andre film ut i en filmserie som startet opp i 2016.

Premiere 4. mai.

Top Gun: Maverick

Tom Cruise er på vingene igjen i rollen som Pete «Maverick» Mitchell når en ny Top Gun-film tar sats på kinoene i mai.

Nå ser det ut til at Tom Cruises luftige eventyr får ta av i mai. Mer enn 30 år etter originalen er det altså snart klart for et gjensyn med Pete «Maverick» Mitchell, og vi loves en svimlende lek med g-kreftene. Mange gleder seg over at også Val Kilmer står på rollelisten igjen, som Iceman.

Premiere: 27. mai.

