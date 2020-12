Kultur Pia Tjelta Pia Tjelta har hovedrollen i ny TV-serie Hvordan er det å være ufrivillig barnløs i en tid hvor vi forventer å få alt vi ønsker oss? Det er tematikken den nye Viaplay-serien «Made in Oslo» spinner rundt. Publisert: 10. desember 2020, 10:56

Pia Tjelta har hovedrollen i ny Viaplay-serie. FOTO: Berit Roald / NTB

Pia Tjelta spiller fertilitetslegen som nekter å gi opp drømmen om å få egne barn i denne nye TV-serien, fremgår det i pressemeldingen.

Serien har akkurat gått i innspilling i Oslo.

– Dette er sjelden kost. Et helhjertet, eksistensielt drama jeg er ubeskrivelig glad for å gjøre sammen med Marit Moum Aune som regissør – og Kathrine Valen Zeiner som serieskaper. Det er en moderne drømmerolle – nå får vi bare håpe at jeg ikke driter meg ut, sier Pia Tjelta.

Kathrine Valen Zeiner har tidligere stått bak seersuksesser som «Wisting», «Valkyrien», «Øyevitne». Ifølge henne er ambisjonen å engasjere seerne til å tenke over hva slags samfunn de vil ha.

– Jeg vil at «Made in Oslo» skal favne besettelsen og inderligheten i et uoppfylt barneønske. Hovedkarakteren Elin risikerer ekteskap, stedatter og karriere for å oppfylle drømmen om å bli mor. Det er både irrasjonelt og dypt forståelig på samme tid, sier hun.

«Made in Oslo» regisseres av Marit Moum Aune og produseres av Nina B.A. Figenschow og Ingunn Sundelin i Tordenfilm. Serien vil få åtte episoder og sikter mot premiere i 2022.

