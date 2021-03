Kultur Restaurant «Spis Ute Ugå» endrer konseptet igjen: Nå blir det kun takeaway Nylig endret konseptet navn fra «Spis for 100» til «Spis Ute Ugå». Torsdag ble det også klart at det kun vil være takeaway-retter på menyen. Publisert: 11. mars 2021, 15:53 Tone Pedersen

– Siden det har vært en økende smittetrend i regionen, har vi gjort om til at det kun blir takeaway, sier prosjektleder Andreas Berg. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring (arkiv)

– Siden det har vært en økende smittetrend i regionen, har vi gjort om til at det kun blir takeaway-retter, sier prosjektleder Andreas Berg i Kultur og Kos som står bak konseptet.

– Til tross for at det var en kjempefin runde i høst, vi vil ikke ta noen sjanser og potensielt bidra til mer smitte.

Men han er kjapp med å understreke at endringen kun gjelder den kommende Spis Ute Ugå, fra 22. til 28. mars.

– Vi kommer sterkere tilbake i september, og vil igjen være et sit-and-dine-konsept, understreker Berg.

– Men det er litt viktig at folk får det med seg. Det vil fortsatt være mulig å spise samme rett i lokalet, men da kan de ikke forvente det samme tilbudet.

LES MER: Slik gikk Spis for 100-uka: – Vi er kommet for å bli!

Fra sit-and-dine til takeaway: Vanligvis er matkupp-prisen kun gjeldende om du spiser på stedet. Slik blir det ikke denne runden. FOTO: Jon Ingemundsen (arkiv)

– Vil spille på lag med restaurantene

Matkupp-prisen gjelder i denne omgang altså kun for takeaway. Noe som jo er litt omvendt av det konseptet egentlig skal være.

– Hehe. Ja, det er jo litt løye, for vi går på en måte imot oss sjøl. Men det viktigste for oss har vært å få folk til å teste ut nye restauranter og hjelpe spisesteder i litt trange tider.

LES MER: Fikk ikke «Spis for 100»-tilbudet: – Da samboeren kom hjem med maten, ble jeg veldig overrasket

Korona eller ei, årets første måneder pleier alltid være tøffe for serveringsbransjen, påpeker Berg.

– Vi har lyst å spille på lag med restaurantene, som hadde gledet seg veldig til dette. Da vi så at smittetrenden var økende, tenkte vi på å utsette, men vi klarte heldigvis å omgjøre til takeaway raskt.

Færre spisesteder med

Men dette har også gjort at noen av restaurantene som opprinnelig var med på Spis Ute Ugå har måttet trekke seg.

– Dette er spisesteder som vanligvis ikke har takeaway. Vi forsøkte å sette opp et felles bestillingssystem, men det ble for kort tid.

LES MER: Coyote Tacos gjenåpner i Sandnes: Har planer om ny restaurant i Stavanger

Lista på 35 spisesteder er derfor nå blitt til 27.

– Men det er også spisesteder som er blitt med på grunn av at det ble gjort om til takeaway. Så en liten reduksjon, men fortsatt et godt og variert utvalg, mener Berg.

Restaurantsjef på Hekkan Burger i Stavanger, Razik Eiranji, som solgte flest retter da «Spis for 100» gikk av stabelen i fjor høst. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring Da vi så at smittetrenden var økende, tenkte vi på å utsette, men vi klarte heldigvis å omgjøre til takeaway raskt. Andreas Berg Prosjektleder, Spis Ute Ugå

100 kroners-kravet

Endringen av konseptet fra «Spis for 100» til «Spis Ute Ugå» innebar at restaurantene kunne velge mellom tre priser: Fra kun én pris på 100 kroner, kan en rett nå koste 100, 125 eller 150 kroner.

– Hvor legger de fleste restaurantene seg?

– Jeg har ikke oversikt over prisene ennå, men jeg ser at det har vært en god del som har bevart 100 kroners-prisen. Men typisk er det sånn at en kafé kan selge for 100, men en restaurant som driver med a la carte og har dyrere råvarer, vil legge seg på 150, forklarer Berg.

– Men det vil fortsatt være mange retter nedi 100-lappen.

LES MER: Nytt utested i Stavanger sentrum åpner «endelig» dørene

LES MER: Samarbeid ga resultater: – Mange kommer inn og lurer på hvor det nye burgerstedet er

– Hvordan har reaksjonene vært på at dere fjernet kravet om maks 100 kroner per rett?

– Det har vært som forventet. Jeg forstår at det er mange som har knyttet seg til 100 kroners-konseptet. Samtidig må vi skjønne at verden er i utvikling. Kroneisen koster ikke én krone lenger. Det er forskjell på spisesteder, og det kan faktisk skade restauranter om vi holder på 100-lappen, sier Berg - og legger til at de fleste andre byer med matkupp-festivaler har gjort det samme.

Menyen for «Spis Ute Ugå» kommer 15. mars. Her er kokk Selim Gashi på Akropolis i sving under forrige runde. FOTO: Jon Ingemundsen (arkiv)

Men i Sandnes får de det fortsatt til. Da Byas snakket med 100-Ugå i nabobyen, var det helt uaktuelt å gå opp i pris:

– Vi har ikke tenkt at 100 kroner er for billig. Vi skal ikke endre noe i Sandnes, sa styreleder i Værtskapet som arrangerer matuka, Johannes Kay, til Byas i denne artikkelen.

– Det er kjempebra at Sandnes klarer det, og at restaurantene er villige til å være med. Det betyr at det fungerer og at de sikkert har solgt et høyt antall retter. Det ha vi også, men hvor lenge kan det vare? Et 100 kroners-konsept kan ikke vare for evig, sier Berg.

Publisert: 11. mars 2021, 15:53