Kultur Disney+ «Black Panther» blir TV-serie på Disneys strømmetjeneste «Black Panther»-regissør Ryan Coogler har undertegnet en fem år lang kontrakt med Walt Disney, og blant arbeidsoppdragene blir å lage TV-serie av filmsuksessen. Publisert: 02. februar 2021, 12:22 NTB

Superhelten «Black Panther» får en helt egen tv-serie etter filmsuksessen. FOTO: Matt Kennedy / TT NYHETSBYRÅN

Ryan Coogler skrev og regisserte den første «Black Panther»-filmen ut, med premiere i 2018. Chadwick Boseman ble superstjerne i tittelrollen som den svarte superhelten – men døde av kreft i august i fjor.

Nå jobber Coogler ifølge Deadline med film nummer to, samtidig som det er klart at han vil utvikle TV-serien fra samme univers – kongeriket Wakanda – for Disneys strømmetjeneste.

Disney-sjef Bob Iger kaller Ryan Coogler for «en særegen historieforteller med en visjon og et spenn som har gjort ham til en av de fremtredende filmskaperne i sin generasjon».

«Black Panther»-filmregissøren Ryan Coogler har inngått en fem år lang avtale med Walt Disney, som blant annet innebærer at han har på gang en TV-serie viet samme univers for strømmetjenesten deres. FOTO: AP

– Med «Black Panther» skapte Ryan liv i en banebrytende historie og ikoniske karakterer på en ekte, meningsfylt og minneverdig måte, i noe som ble et kulturelt vannskille, sier Disney-sjefen videre i uttalelsen.

Avtalen sikrer Disney enerett på det Cooglers produksjonsselskap Proximity Media lager de neste fem årene. Blant partnerne der er svenske Ludwig Göransson, som vant Oscar og Grammy for musikken til «Black Panther».

Rollekarakteren Black Panther ble skapt av Stan Lee og Jack Kirby som en del av Marvel Comics, som Disney kjøpte i 2009.

