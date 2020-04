Kultur TV 2 Sumo TV 2 lanserer kjøpe- og leiefilm på Sumo – fremskyndet av koronakrisen Fremskyndet av koronakrisen er TV 2 klar med et nytt samarbeid med Nordisk Film om en ny tjeneste der seerne kan kjøpe eller leie filmer. Publisert: 27. april 2020, 12:14 NTB

Nå blir det «1917» og andre filmer ferske fra kinoene på TV 2 Sumo. FOTO: François Duhamel / Universal Pictures

Mandag går startskuddet med den kritikerroste og Oscar-vinnende krigsfilmen «1917», og i løypen fremover ligger filmer som «Askeladden i Dovregubbens hall», «Knives out» og «Fjolls til fjells», før «Flukten over grensen», «Torden» og «Bombshell» følger senere i vår.

LES MER:

Nå kan du strømme film med bibliotekkortet

– Kjøpe- og leiefilm er noe vi har hatt i planene våre en stund, og koronakrisen gjorde at vi fremskyndet dette arbeidet. På rekordtid har interne krefter på tvers av hele TV 2 fått denne tjenesten opp, og jeg er veldig stolt av at vi nå kan lansere dette ekstratilbudet for dem som ønsker å se høyaktuelle filmer gjennom oss, sier TV 2s digitale redaktør Christian Birkeland ifølge kanalens pressemelding.

Det blir i overkant av 50 titler i første omgang. Dette er ikke del av TV 2 Sumos ordinære pakke, så filminteresserte må ut med 49 kroner for to døgns leie eller 139 for å kjøpe.

Publisert: 27. april 2020, 12:14